豬農傾訴畜電饋線不足等問題 林聰賢答應一步步解決

中央畜產會董事長林聰賢今天應立委蘇治芬邀請和雲林養豬業者座談，針對畜電共生目前所遭遇的饋線不足、畜牧場登記申辦時程太長、放流水搭排等問題，將一併解決，林聰賢表示會與蘇治芬合力協助，全力輔導業者克服，讓雲林畜電加速成長。

中華民國養豬協會副理事長林容達、理事康富戶、雲林縣養豬協會理事長許裕聰、理事林明彥、陳培根、陳景如、陳柏雲、廖順崇等齊聚一堂，除對屢有非洲豬瘟斃死豬漂流台灣海域及沿海表示關切，也希望海巡單位嚴加把守，避免疫情傳入國內。

多位業者也建議，水利會改制為公部門，希望能擴大補助放流入灌溉排水的搭排費，因過去畜牧農民捐地給農田水利會建設水利設施，或者針對畜牧業全面免徵搭排費。

其次，畜舍屋頂設置太陽能板的畜電共生模式愈來愈普及，但饋線建置還不足，希望優先建設。

康富戶也說，不少畜場因設在國有財產署、農田水利署的公有地上，無法換發畜牧場登記證，只能取得飼養登記，還因此不能獲得公部門的補助，也無法申請設立太陽能板，規範太過嚴苛，建議放寬允准設太陽能板。