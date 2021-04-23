故宮南院推「山海交陪」專案 帶民眾體驗深度文化之旅

國立故宮博物院與嘉義縣政府合作，啟動嘉義限定「山海交陪遊南院」專案，邀請縣內的一個社區鄉親搭乘接駁車到南院參觀，然後再到另一個社區進行交流訪問，預計每週一梯次，一年內辦理至少40個社區，期望藉此逐步達成文化近用的目標，並促進縣內社區間多元交流。

國立故宮博物院院長吳密察、嘉義縣長翁章梁等人，今天上午11時齊聚故宮南院「博物館站」站牌前迎接來參觀的社區鄉親，一同宣布啟動「山海交陪遊南院」專案。

「山海交陪遊南院」專案以「一週一社區」辦理，申請社區當天將搭乘南院接駁車到到故宮南院，由南院安排導覽觀展，並由縣府接續安排參訪另一社區的特色遊程。

此計畫今年1月起試辦，獲得熱烈迴響，今年3月竹崎社區到故宮南院參加導覽行程，還造訪了聞名的「魚寮遺址落羽松」秘境，同時感受藝術與生態之美。

故宮表示，「在地深耕」，讓嘉義鄉親體驗藝術文化之美，是故宮南院的重要任務，專案接駁車停靠在最靠近博物館的站點，站旁並設有無障礙電梯，方便有需要的觀眾更輕鬆地進入博物館。

故宮南院開館5年多，仍有很大比例的社區民眾，尤其是長輩，尚未造訪過南院，為達成博物館文化近用的任務，院方遂與縣府合作，共推此案，邀請民眾到南院參訪及社區交流。

院方也期待，提供鄉親一趟兼具深度與溫度的旅程，一次體驗殿堂級的藝術之美，還有嘉義獨有的人文風情。