樹德科大研發堊地有機芭樂冰淇淋 左鎮白堊節首推出

台南左鎮區農會暨光榮休閒農業區「2021左鎮花現白堊，特色農遊活動」，4月30 、5月1日（星期五、星期六），兩天在左鎮光榮休閒農業區左鎮驛站登場，今年最大的特色是樹德科大與高雄十大伴手禮得主攜手，為研發堊地芭樂新產品品嘗，有法式芭樂及咖啡冰淇淋、芭樂果醬及氣泡飲等，還有創意蘭花盆栽DIY、月桃編織及紅龜粿DIY與果香小遊行。芭樂冰淇淋限量每天只售100球。

左鎮區農會代理總幹事林惠珠、理事長林木崑、常務監事李茂昌與左鎮區長謝益松，及左鎮光榮休閒農業區主委陳建志與樹德科大休閒觀光系主任宋玉麒、副教授施君翰帶領的團隊，今天在記者會中，展示今年選用在地優質芭樂。開發出法式冰淇淋、果醬，芭樂氣泡飲等，希望藉此行銷左鎮，創造新商機，提高農民收益。

宋玉麒表示，研發團隊是樹德科大校友，曾得過高雄十大伴手禮的劉柏楊，芭樂是選用主委陳建志提供的有機芭樂，但因芭樂較不具香氣，要開發與一般市售不一樣，完全沒有添加物，只有牛奶和鮮奶油的芭樂淇淋，加上芭樂纖維高不易乳化，是研發過程中要克服的；另也使用左鎮在地咖啡研發咖啡冰淇淋，另有七股的草莓等開發果醬，可淋在刨冰上。

為推動左鎮區農業、觀光、休閒，今年白堊節廣邀台南市溪南、梅嶺、東山及各休閒農場等共同參與，除農特產品展售嚐鮮外，今年推出蘭花創意盆栽DIY、拓印紅龜粿、充滿文化氣息的月桃編織，還有果香小旅行農遊，奇花異木導覽、花茶品嚐等活動。4月30日左鎮區農會青農、家政、四健與華山基金會合作，只要捐3月份及4月份發票10張即可獲得芒果布丁乙個。