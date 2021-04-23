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好美！斗六高中藍跑道啟用媲美奧運等級 師生樂開跑

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六高中今天舉辦75周年校慶運動會，校長羅聰欽（前左五）、立委劉建國（中）、多位校友和地方人士一起見證新跑道啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六高中今天舉辦75周年校慶運動會，校長羅聰欽（前左五）、立委劉建國（中）、多位校友和地方人士一起見證新跑道啟用。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗六高中校址自日治時代1896年建校至今，操場終能跳脫既有的紅土跑道，變身為奧運規格的藍色跑道，成為學校75歲最棒的生日禮物，今天正巧是學校校慶運動會，校方啟用新跑道讓師生「開跑」，大家直呼「跑起來真的特別有活力！」

校長羅聰欽表示，斗六高中現址，從日治時代1896年在此設置斗六尋常小學，1901年改設斗六尋常高等學校至今，操場及跑道一直是泥土操場及紅磚粉跑道。

學生說，「冬季東北季風一吹來就塵土飛揚」，跑步時會吸入大量粉塵，很不舒服，加上每逢大雨，操場就會積水，或出現一攤泥濘，不易通行，更嚴重時還會變成「紅土水流」，往鄰近地勢較低的信義里住戶區流，造成社區困擾。

校方表示，經多次校務會議討論解決之道，2018年學校向教育部體育署提出興建合成橡膠跑道與周邊球場改善工程計畫書，立法委員劉建國隨即邀集中央及體育專家、學者到校實地場勘，去年核定投入2100萬元興建新跑道。

長達74年的舊式跑道，在去年11月正式走入歷史，新跑道工程接續開跑，於本月7日如期完工。校方說，該座跑道的顏色由學生投票選出，且藍色與奧運同等級，據調查，藍色跑道不僅較不傷害眼睛，對跑者而言更有「助跑」效果。

斗六高中體育選手在今年全中運奪2金1銀，2面金牌皆由田徑隊男將張騰仁、周威翔摘下。劉建國說，跑道設備是有形資產，「有好的場地，才能幫助選手發揮最佳實力」，希望藉此給予該校體育選手無形力量，在平時練習就挹注他們能量，提升運動表現。

雲林縣斗六高中今天舉辦75周年校慶運動會，同時啟用新跑道。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六高中今天舉辦75周年校慶運動會，同時啟用新跑道。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六高中操場跳脫既有紅土跑道，變身為奧運規格的藍色跑道。圖／斗六高中提供
雲林縣斗六高中操場跳脫既有紅土跑道，變身為奧運規格的藍色跑道。圖／斗六高中提供
雲林縣斗六高中新跑道的顏色由學生投票選出，藍色與奧運跑道同等級。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六高中新跑道的顏色由學生投票選出，藍色與奧運跑道同等級。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六高中操場跳脫既有紅土跑道，變身為奧運規格的藍色跑道。圖／斗六高中提供
雲林縣斗六高中操場跳脫既有紅土跑道，變身為奧運規格的藍色跑道。圖／斗六高中提供

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