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幸福城市12美食你吃過？月底美食博覽會展嘉市新食力

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
品安豆花是嘉義市非常受歡迎的甜品。記者卜敏正／攝影
品安豆花是嘉義市非常受歡迎的甜品。記者卜敏正／攝影

「2021台北食品暨特色美食國際博覽會」將在本月30日到5月3日台北世貿一館登場。嘉義市政府以「嘉義市新食力」，徵選12家參展業者組成「美食嘉義隊」揮軍北上，今天舉辦「最幸福城市」美食記者會，要打造幸福美食為嘉義市城市品牌。

嘉義市副市長陳淑慧今天到場為參展業者打氣，強調嘉義市美食頗負盛名，這次透過專家精選12家業者參展，預計可觸及10萬以上參觀人次，刺激整體業績突破300萬營收，期待展覽期間大家共襄盛舉，一同品嘗嘉義市新食力。

本次主打美食包括，最有人氣的林聰明沙鍋魚頭「經典沙鍋菜」領軍，還有桃城雞排將在展場現炸全雞「桃樂雞」；小夫妻拌麵帶來全球獨創口味「砂鍋魚頭風味拌麵」，天然莊NGT「經典阿里山茶禮盒」，及嚴選嘉義黑豆耗時一年熟成的義興嘉釀「陳年黑豆蔭油」。

這次還有多家甜品、點心參展，包括全台唯一臘腸狗造型「犬行燒。烤蛋糕專賣」，在地30年「許家班糕餅鋪」精品冰鎮綠豆糕，花式魔法美味「渼橘客」果乾核果，還有「三隻小兔手工果茶醬」、「嘉義品安豆花」、麻糬名店「大王千金」，以及「劉里長嘉義火雞肉飯風味米餅」。

民眾可在網路預約或現場排隊，參加美食大會、科技互動機台玩抽獎遊戲，獲得買一送一、免費美食試吃機會，最大獎可以把大王千金大福禮盒帶回家，現場還推出棒球九宮格活動。歡迎4月30日起至5月3日，到台北世貿一館體驗嘉義市美食。

桃城雞排執行長許博鈞(右)，推薦特色美食「炸全雞」。記者卜敏正／攝影
桃城雞排執行長許博鈞(右)，推薦特色美食「炸全雞」。記者卜敏正／攝影
嘉義市副市長陳淑慧(左二) 歡迎大家一起支持嘉義美食。記者卜敏正／攝影
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林聰明強調，除了沙鍋魚頭還推出一系列新產品，將在美食展提供試吃。記者卜敏正／攝影
林聰明強調，除了沙鍋魚頭還推出一系列新產品，將在美食展提供試吃。記者卜敏正／攝影
三隻小兔產品不僅強調天然健康，包裝盒也充滿時尚設計感。記者卜敏正／攝影
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嘉義市特色美食犬型燒。記者卜敏正／攝影
嘉義市特色美食犬型燒。記者卜敏正／攝影
劉里長雞肉飯這次也推出，雞肉飯風味米餅。記者卜敏正／攝影
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