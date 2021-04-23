幸福城市12美食你吃過？月底美食博覽會展嘉市新食力

「2021台北食品暨特色美食國際博覽會」將在本月30日到5月3日台北世貿一館登場。嘉義市政府以「嘉義市新食力」，徵選12家參展業者組成「美食嘉義隊」揮軍北上，今天舉辦「最幸福城市」美食記者會，要打造幸福美食為嘉義市城市品牌。

嘉義市副市長陳淑慧今天到場為參展業者打氣，強調嘉義市美食頗負盛名，這次透過專家精選12家業者參展，預計可觸及10萬以上參觀人次，刺激整體業績突破300萬營收，期待展覽期間大家共襄盛舉，一同品嘗嘉義市新食力。

本次主打美食包括，最有人氣的林聰明沙鍋魚頭「經典沙鍋菜」領軍，還有桃城雞排將在展場現炸全雞「桃樂雞」；小夫妻拌麵帶來全球獨創口味「砂鍋魚頭風味拌麵」，天然莊NGT「經典阿里山茶禮盒」，及嚴選嘉義黑豆耗時一年熟成的義興嘉釀「陳年黑豆蔭油」。

這次還有多家甜品、點心參展，包括全台唯一臘腸狗造型「犬行燒。烤蛋糕專賣」，在地30年「許家班糕餅鋪」精品冰鎮綠豆糕，花式魔法美味「渼橘客」果乾核果，還有「三隻小兔手工果茶醬」、「嘉義品安豆花」、麻糬名店「大王千金」，以及「劉里長嘉義火雞肉飯風味米餅」。