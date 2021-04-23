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南科西拉雅、目加溜灣大道路面不良 立委議員爭取改善

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科西拉雅、目加溜灣大道路面不良，台南市議員林志展與立委爭取改善。圖／林志展服務處提供
南科西拉雅、目加溜灣大道路面不良，台南市議員林志展與立委爭取改善。圖／林志展服務處提供

台南市西拉雅大道長期路面多處凹陷龜裂，雨天積水，造成用路人危險及交通不便。立委林宜瑾、市議員林志展接獲民眾反映，邀集市府工務局及新市、善化區公所會商，提報前瞻計畫爭取經費改善。另立委郭國文與林志展爭取善化目加溜灣大道相關道路改善經費。

林志展服務處今天表示，經過立委、市議員服務團隊努力終於傳來好消息，前瞻計畫核定西拉雅大道工程改善經費6200萬元、目加溜灣大道工程改善經費3950萬元，近期即可發包施工，預計年底前完工，有效改善道路品質。

台南市西拉雅大道聯絡南科園區、新市鎮計畫區及台19甲、台1線並銜接國道3號，是南科主要幹道；目加溜灣大道串連南科兩大特定區(FG與LM特定區)，可紓緩科學園區與善化區交通要道，配合台鐵、公車系統等，建構完善運輸系統，提升南科周邊生活路網。

林志展表示，民眾在乎道路品質的好壞，就是每天行走的路面是否平整無坑洞，感謝內政部能體恤民意核准工程經費，工程完工後除可提升行車安全環境，更能加速南科整體發展，對地方及出入南科的民眾是一大福音。

南科西拉雅、目加溜灣大道路面不良，台南市議員林志展與立委爭取改善。圖／林志展服務處提供
南科西拉雅、目加溜灣大道路面不良，台南市議員林志展與立委爭取改善。圖／林志展服務處提供
南科西拉雅、目加溜灣大道路面不良，台南市議員林志展與立委爭取改善。圖／林志展服務處提供
南科西拉雅、目加溜灣大道路面不良，台南市議員林志展與立委爭取改善。圖／林志展服務處提供
南科西拉雅、目加溜灣大道路面不良，台南市議員林志展與立委爭取改善。圖／林志展服務處提供
南科西拉雅、目加溜灣大道路面不良，台南市議員林志展與立委爭取改善。圖／林志展服務處提供

南科 郭國文

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