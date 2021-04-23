注意！台南這路口機車每天違規破2百件 7月起科技執法

台南市中西區中山路、西華南街路口常有機車違規，根據台南市政府交通局統計，去年機車闖紅燈、逆向行駛違規每一天平均就超過2百件，因此去年底市府建置首座智慧安全路口，利用智慧科技即時顯示違規車輛車號，警告違規用路人，近3個多月來違規比例明顯下降，7月起將配合警方科技執法，正式開罰。

交通局長王銘德指出，交通局在去年12月經由大數據挑選人潮聚集、違規行為嚴重的中山路、西華南街口試辦智慧安全路口，藉由AI影像辨識，偵測中山路雙向機車逆行、汽機車闖紅燈及跨越停止線等違規行為，並以LED資訊可變標誌即時顯示違規車輛車牌號碼。

據統計，啟用3個月多來，機車闖紅燈、逆向行駛等違規行為從去年啟用前平均每天124件、129件，大幅下降到每天78件、42件，下降比率分別為37%、67%。

王銘德指出，即時警告的方式有明顯效果，為進一步維護人車通行安全，將從今年7月1日針對機車逆行、汽機車闖紅燈等行為移請警察局實施科技執法，6月底前會完成設置科技執法相關警示牌面，並持續宣導，科技執法取締違規目的不在開單，而是希望遏止違規與事故，維持路口通行安全。