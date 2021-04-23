台南溪北第一座特色遊戲場！鹽水公20公園邀兒童參與

台南市府順應特色遊戲場需求趨勢廣闢大型公園，在溪北第一座鹽水區公20公園特色遊戲場辦理「兒童參與遊戲場工作坊」，邀請專家與家長孩童一起集思廣益，實現「自己的遊戲場自己做」的願景。

市府工務局表示，台南市開闢大型公園建置符合時代潮流的特色公園，目前已分別在安平區興建港濱歷史公園特色遊戲場、鹽水區開發公20公園特色遊戲場，以辦理工作坊型式集思廣益，尋找最適合的主題來規劃設計。港濱歷史公園特色遊戲場有如是一座大型兒童樂園，準備發包中，鹽水公20公園佔地2.67公頃，其中0.6公頃是特色遊戲場。

鹽水區公20公園特色遊戲場「兒童參與工作坊」，安排有「大自然的加冕」、「用身體好好玩」及「迷你小小人遊戲場」等活動中，讓孩子和家長在滿滿的歡笑聲中順利完成；接著是4月30日下午舉辦的「專家學者工作坊」，將邀請「遊具專業」、「遊戲行為」、「遊戲場法規檢驗」、「兒童心理與發展」、「無障礙設計」、「職能治療」與「環境景觀設計」相關的專家學者，進行經驗分享及討論。

當天將請專家學者針對全面性、安全性、完整性的公園設計專業建議，融入兒童對於遊戲細節的創意發想，一起把每位孩童於兒童參與工作坊的設計理念予以統整、具體呈現出來。

工務局表示，市府非常重視低碳、宜居的永續綠色城市發展，更重視公民團體間的互動參與。鹽水區公20公園將是溪北第一座結合專家、民眾參與的特色遊戲場，更是要由兒童參與設計的特色公園，藉由孩童們天馬行空的無限創意，打造出臺南的共玩世代，讓我們未來的特色遊戲場內容更加豐富，更加能夠貼近真實使用者的需求，讓大家心目中的遊戲場可以真正被落實出來。

工務局指出，有關兒童參與工作坊相關成果，公佈在「鹽水區公20公園特色遊戲場」Facebook臉書粉絲專頁，有興趣可以點閱了解孩子們如何描繪出他們心目中的遊戲場天堂。