快訊

雨水直直落！桃園石門水庫、寶二水庫進帳 鄭文燦臉書PO文

台64線西向八里端砂石車車禍交通全斷！用路人請及早改道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南溪北第一座特色遊戲場！鹽水公20公園邀兒童參與

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市鹽水公20公園特色遊戲場規畫邀請小朋友及家長共同參與。圖／工務局提供
台南市鹽水公20公園特色遊戲場規畫邀請小朋友及家長共同參與。圖／工務局提供

台南市府順應特色遊戲場需求趨勢廣闢大型公園，在溪北第一座鹽水區公20公園特色遊戲場辦理「兒童參與遊戲場工作坊」，邀請專家與家長孩童一起集思廣益，實現「自己的遊戲場自己做」的願景。

市府工務局表示，台南市開闢大型公園建置符合時代潮流的特色公園，目前已分別在安平區興建港濱歷史公園特色遊戲場、鹽水區開發公20公園特色遊戲場，以辦理工作坊型式集思廣益，尋找最適合的主題來規劃設計。港濱歷史公園特色遊戲場有如是一座大型兒童樂園，準備發包中，鹽水公20公園佔地2.67公頃，其中0.6公頃是特色遊戲場。

鹽水區公20公園特色遊戲場「兒童參與工作坊」，安排有「大自然的加冕」、「用身體好好玩」及「迷你小小人遊戲場」等活動中，讓孩子和家長在滿滿的歡笑聲中順利完成；接著是4月30日下午舉辦的「專家學者工作坊」，將邀請「遊具專業」、「遊戲行為」、「遊戲場法規檢驗」、「兒童心理與發展」、「無障礙設計」、「職能治療」與「環境景觀設計」相關的專家學者，進行經驗分享及討論。

當天將請專家學者針對全面性、安全性、完整性的公園設計專業建議，融入兒童對於遊戲細節的創意發想，一起把每位孩童於兒童參與工作坊的設計理念予以統整、具體呈現出來。

工務局表示，市府非常重視低碳、宜居的永續綠色城市發展，更重視公民團體間的互動參與。鹽水區公20公園將是溪北第一座結合專家、民眾參與的特色遊戲場，更是要由兒童參與設計的特色公園，藉由孩童們天馬行空的無限創意，打造出臺南的共玩世代，讓我們未來的特色遊戲場內容更加豐富，更加能夠貼近真實使用者的需求，讓大家心目中的遊戲場可以真正被落實出來。

工務局指出，有關兒童參與工作坊相關成果，公佈在「鹽水區公20公園特色遊戲場」Facebook臉書粉絲專頁，有興趣可以點閱了解孩子們如何描繪出他們心目中的遊戲場天堂。

減碳

延伸閱讀

台南檢測建築工地地下水 盼成應急水源

大安森林公園遊戲場遊具過熱 北市府：提改善報告

台南市「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」 22庄頭啟動

北高雄首座共融式遊戲場 採武俠片概念今年8月完工

相關新聞

台南龍崎地質公園 議員促納歐欣土地

台南市龍崎區事業廢棄物掩埋場開發案爭議逾10年，龍崎工業區部分土地上周經審議決議指定為地質公園與自然保留區，但環保業者歐...

注意！台南這路口機車每天違規破2百件 7月起科技執法

台南市中西區中山路、西華南街路口常有機車違規，根據台南市政府交通局統計，去年機車闖紅燈、逆向行駛違規每一天平均就超過2百...

憂傳統正消失 國寶級春仔花藝師施麗梅嘉義開課

早期台灣習俗，新娘出嫁時頭上要別春仔花，因為時代變遷成了快要失傳的絕活，嘉義順利世家美術館邀請彰化鹿港國寶級藝師施麗梅南...

台南溪北第一座特色遊戲場！鹽水公20公園邀兒童參與

台南市府順應特色遊戲場需求趨勢廣闢大型公園，在溪北第一座鹽水區公20公園特色遊戲場辦理「兒童參與遊戲場工作坊」，邀請專家...

台南原清水寺街連棟街屋 添活力

台南市中西區原清水寺街連棟街屋是歷史建築，其中已故台南首位女校長高董瓊煙的故居部分傾頹，仍然可看到建築之美，市府都發局補...

活化嘉菸 黃敏惠：定位夢工廠

嘉義市前公賣局菸葉廠區占地3公頃，市府文化局朝影視音基地改造，本月已完成北興街入口禮堂修繕，將接續整建10號倉庫作青創工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。