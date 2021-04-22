台南檢測建築工地地下水 盼成應急水源

台南水情不佳，市府在地下水位較高的行政區篩選開發規模較大的建築工地，希望利用開挖地下室工程時的地下水；歸仁區一處建案抽出的水質，初驗符合民生用水，預計5月中出水。

台南市政府工務局今天指出，昨天在歸仁區佳展建設建案現場抽出的地下水，經自來水公司與環保局初步檢驗，水質符合民生用水標準，市府將先設置一台大型RO淨水設備，希望能在5月15日開始運作，屆時每天可提供約350噸水量挹注。

台南市工務局指出，19日起針對台南市地下水位較高的行政區，篩選開發規模較大的建築工地，商請起造人及承造人能留住開挖地下室時排至公共排水溝的地下水，並請自來水公司至工地現場協助取樣檢測水質。

台南市工務局指出，因應缺水危機，積極尋求有可能汲取的水源，已邀集不動產開發公會、營造業同業公會、自來水公司及府內相關單位協助，希望建築工地開挖地下室所抽取的地下水能加以利用，至今已有13個工地共襄盛舉，工務局將安排時間前往抽檢。