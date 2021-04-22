快訊

防疫有成！標普首度調升2021年我國主權評等為AA級

逆轉！松山分局自己人先罵三字經 民眾才衝分局砸電腦

漁業署推廣國產文蛤 嘉縣87間偏鄉中小學加菜

中央社 / 嘉義縣22日電

漁業署今天在嘉義縣菁埔國小舉辦國產文蛤偏鄉中小學推廣活動，漁業署長張致盛與小朋友一起享用營養午餐，他希望透過這樣的供應體系，讓小朋友品嚐優質、健康又新鮮國產魚。

漁業署今天在嘉義縣菁埔國小舉辦記者會，並同步為嘉義縣87間偏鄉中小學加菜，共有8000多名師生受益，一起享用到美味的蛤蜊薑絲冬瓜湯及酥炸烏魚排，張致盛、嘉義縣長翁章梁出席為學童打菜，並與學童一起享用。

漁業署表示，台灣養殖文蛤已具百年歷史，其中彰化、雲林、嘉義、台南為文蛤主要產區，為讓偏鄉學童能多品嚐家鄉自產的新鮮海味，今年度補助全國漁會免費提供4個產區縣市的偏鄉國中小學文蛤及烏魚排，作為營養午餐加菜，讓學童更加認識家鄉養殖的水產品。

張致盛指出，工商化社會，現代家庭越來越少機會吃到國產好魚，文蛤近幾年來產量豐富、品質佳，嘉義縣又是文蛤主要的產地，今天與縣府合作，以在地優質漁產透過營養午餐的供應體系，讓學童在校園品嚐優質、健康又新鮮的國產魚，未來希望成為常態性活動。

翁章梁指出，台灣養殖業水產豐富，漁業署舉辦今天活動，學童可以從中了解台灣優質水產，又可以帶來營養，一舉兩得；學童從小就喜歡及懂得吃魚，對漁業未來永續發展，相當重要，文蛤、烏魚又是嘉義縣重要水產品，未來可以與漁業署繼續合作推廣其他品項水產品。

嘉義 漁業署 偏鄉

延伸閱讀

前進校園！嘉義縣推產業徵才專區 邀青年來嘉就業

賴清德出席嘉縣牙醫公會 讚黃敏惠、翁章梁守護老幼牙齒健康

陳時中頒獎嘉勉嘉縣牙醫嘉惠老人 牙醫師公會喜迎貴賓

國家風景區幸福巴士今啟航 雲嘉沿海景點一次玩個夠

相關新聞

嘉義版「松菸」禮堂已修好 另2棟倉庫用途曝光

占地3公頃的嘉義市舊公賣局菸葉廠區，市府文化局朝「影視音基地」來改造，前年獲中央補助及地方配合共約912萬，本月完成修繕...

台南小台江河流讀書會慶生師生許願 盼排水線設攔汙索

今天是世界地球日，成立16年，並曾獲全國推動環保有功社團的小台江河流讀書會親師生，今天淨堤嘉南大圳，並騎單車踏查台江十六...

南化水庫供水被批「重台南、輕高雄」南水局：聯防抗旱

南化水庫供應台南和高雄用水，有人質疑水資源調度「重台南、輕高雄」，台南市長黃偉哲表示，台南和高雄是生命共同體，南化水庫正...

影／台南培訓「南博特調員」 學生開箱說百年文物故事

台南市文化局積極推動鄭成功文物館轉型為市立專業博物館，結合成大歷史系、台南二中師生規畫大學與高中的資源整合和合作，培訓「...

雲林斗六檨仔坑社區實施無水日 民眾有感：節約用水不能等

響應世界地球日，加上台灣現正面臨乾旱，雲林斗六檨仔坑社區今天實行「無水日」，體驗沒水可用的不便，民眾也學習調整生活習慣以...

烏山頭水庫乾旱露出庫底風光 西拉雅風管處揪民眾淨庫

今年受極端氣候影響，台灣久旱不雨，造成水庫水位直直落，烏山頭水庫庫容降到50%以下， 露出原先被淹沒在湖底的水庫底部，西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。