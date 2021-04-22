漁業署推廣國產文蛤 嘉縣87間偏鄉中小學加菜

漁業署今天在嘉義縣菁埔國小舉辦國產文蛤偏鄉中小學推廣活動，漁業署長張致盛與小朋友一起享用營養午餐，他希望透過這樣的供應體系，讓小朋友品嚐優質、健康又新鮮國產魚。

漁業署今天在嘉義縣菁埔國小舉辦記者會，並同步為嘉義縣87間偏鄉中小學加菜，共有8000多名師生受益，一起享用到美味的蛤蜊薑絲冬瓜湯及酥炸烏魚排，張致盛、嘉義縣長翁章梁出席為學童打菜，並與學童一起享用。

漁業署表示，台灣養殖文蛤已具百年歷史，其中彰化、雲林、嘉義、台南為文蛤主要產區，為讓偏鄉學童能多品嚐家鄉自產的新鮮海味，今年度補助全國漁會免費提供4個產區縣市的偏鄉國中小學文蛤及烏魚排，作為營養午餐加菜，讓學童更加認識家鄉養殖的水產品。

張致盛指出，工商化社會，現代家庭越來越少機會吃到國產好魚，文蛤近幾年來產量豐富、品質佳，嘉義縣又是文蛤主要的產地，今天與縣府合作，以在地優質漁產透過營養午餐的供應體系，讓學童在校園品嚐優質、健康又新鮮的國產魚，未來希望成為常態性活動。

翁章梁指出，台灣養殖業水產豐富，漁業署舉辦今天活動，學童可以從中了解台灣優質水產，又可以帶來營養，一舉兩得；學童從小就喜歡及懂得吃魚，對漁業未來永續發展，相當重要，文蛤、烏魚又是嘉義縣重要水產品，未來可以與漁業署繼續合作推廣其他品項水產品。