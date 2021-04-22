台南精品咖啡評鑑 東山高峰咖啡園獲雙料冠軍與季軍

台南市連續第9年舉辦的「110年台南市咖啡評鑑活動」，成績今天揭曉，來自在地咖啡農種植的30支咖啡生豆參與國際級規則的評鑑，由東山高峰咖啡園同時獲得冠軍與季軍，分別86.29分及85分，亞軍為十萬咖啡85.21分，評審陳婉甄表示，今年前五名分數都達84分以上，台南咖啡豆品質與日俱進。

農業局表示，前三名生豆將代表台南市參加由農委會辦理的「2021台灣國產精品咖啡豆評鑑」，同時薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate）。台南市自102年起至109年參加評鑑，協助薦送的生豆累計已有21支獲得國際級認證，期望能夠再創佳績。

台南市去年正式開辦東山咖啡產地標章，目前已有16家業者獲得認證，市府也積極向中央爭取經費，攜手在地協會鼓勵這些品質保證的業者至台北展售，提升台南市咖啡能見度及行銷效益。

台南市主要咖啡產區於東山區，咖啡栽植面積約54頃，產量約70公噸。優質的氣候條件，加上農民用心栽培管理，生產的咖啡品質優良香氣濃郁，每年辦理咖啡評鑑都是對農民咖啡品質年度的考核，透過評鑑促進咖啡農相互砥勵成長。

台南市咖啡農透過栽培管理的改善及嘗試栽種阿拉比卡種不同品系，如黃波旁、薇拉沙奇、波旁等，並提升後製技術，透過不同後製處理方式，除了保有台南特有的咖啡香醇原味，更提升口感層次，品質及風味晉升國際級水準。