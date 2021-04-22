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台南小台江河流讀書會慶生師生許願 盼排水線設攔汙索

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市小台江讀書會今天慶16歲，在嘉南大圳淨堤。圖／台江分校提供
台南市小台江讀書會今天慶16歲，在嘉南大圳淨堤。圖／台江分校提供

今天是世界地球日，成立16年，並曾獲全國推動環保有功社團的小台江河流讀書會親師生，今天淨堤嘉南大圳，並騎單車踏查台江十六寮歷史生態，呼籲水利單位能在每條排水線設置攔汙索，攔截都市垃圾，守護地球。

小台江河流讀書會由海佃國小親師生組成，16年前今天，一起發願陪伴孩子，以行動學習、社會實踐、專題研究的精神，共同守護台江河川。多年來，小台江親師生代代相傳，每周三下午淨堤，騎單車踏查台江十六寮歷史生態，推動環境治理，催生台灣山海圳國家綠道，以及嘉南大圳國家綠道，希望以公民學習力量來改變社會，守護家鄉。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，明天是海尾大道公生日，小台江讀書會也特別向村內老餅店訂製20斤的平安龜，捐贈給台江《大道公生》遊學活動，答謝大道公多年來保佑小台江水手，祈求守護台江河川運動，能夠早日達成，讓台江每條排水線綠道化，水質變乾淨。

小台江河流讀書會親師生，今天淨堤嘉南大圳，並騎單車踏查台江十六寮歷史生態。圖／台江分校提供
小台江河流讀書會親師生，今天淨堤嘉南大圳，並騎單車踏查台江十六寮歷史生態。圖／台江分校提供

台江 單車 遊學

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