影／台南培訓「南博特調員」 學生開箱說百年文物故事

台南市文化局積極推動鄭成功文物館轉型為市立專業博物館，結合成大歷史系、台南二中師生規畫大學與高中的資源整合和合作，培訓「南博特調員」，今天下午在台南二中展現成果，用微型展示箱說百年文物故事。學生表示，不在只是理論及課本內容，而是現場實務操作與討論，有趣極了。

文化局長葉澤山表示，鄭成功文物館館藏近5千件文物，是南市極具指標意義的文化館舍，近年配合文化部推動博物館升級計畫，預計兩年內轉型為專業博物館，優化展示、教育、典藏、研究等博物館功能。為了突顯鄭成功文物館館藏與台南不同世代、不同社群的深刻連結，規畫「南博特調員計畫」，希望能夠廣邀愛好文化藝術的市民朋友，共同參與博物館的籌備工作。

「南博特調員」有雙關意義，期待以「特別調查員」之名，讓市民成為博物館有力的夥伴，藉「特別調味員」之手，特調出台南人獨特的地方滋味；也希望經由親身參與，讓在地人更瞭解臺南的歷史文化。

首批特調員採專案培訓，由計畫主持人成大歷史學系副教授謝仕淵團隊和台南二中教務主任余月琴共同指導，號召9位成大歷史系師培生、17名南二中學生參與，以文化局重要典藏如羅秀惠蟒袍、明代首飾、林朝英書法木作、兒玉源太郎頭像、云友安平壺、鄭成功畫像、傳寧靖王玉笏等文物為主角，由大學生與高中生協力策劃微型特展「台南選物開箱」，從文物中看見台南史，未來將應用於博物館巡迴展示。

謝仕淵，此次館校合作不僅建立大學師培生與高中生接軌的管道，啟動資源整合和合作，也透過以學生生活情境、場域為主軸的課程主題，藉由策展實作，發展學生多元學習、自主探究的能力。