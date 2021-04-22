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斗六檨仔坑社區實施無水日 民眾有感：節約用水不能等

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六檨仔坑社區「無水日」，民眾雖有儲水可用，但必須思考怎麼使用這些有限水量度過一天。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六檨仔坑社區「無水日」，民眾雖有儲水可用，但必須思考怎麼使用這些有限水量度過一天。記者陳苡葳／攝影

響應世界地球日，加上台灣現正面臨乾旱，雲林斗六檨仔坑社區今天實行「無水日」，體驗沒水可用的不便，民眾也學習調整生活習慣以備不時之需，另自來水公司斗六服務所今向民眾展示節水設備，呼籲大家有水當思無水之苦，節約用水才是上策。

湖山水庫今天蓄水量1907萬噸，蓄水率37.5%，目前實施夜間減壓供水，管理中心副工程司邱嘉裕說，水庫現在每天所供應的民生用水為15萬噸，梅雨季來前都必需依靠這些水資源，呼籲大家可從自身開始，落實省水習慣。

邱嘉裕說，最容易做到的節水方法，包括可將寶特瓶裝滿水，或將磚塊放置於馬桶水箱中，另可在水龍頭出水口上加裝節水器，而洗米水則能拿來澆花或洗滌，不知不覺中就能節省許多用水。

自來水公司斗六服務所主任廖洲瑯表示，一般民眾會以為，位在湖山水庫旁的檨仔坑社區應該是最不缺水之地，不過事實上該處雖在水源頭，卻是自來水管末端，而民眾願意身體力行，體驗一日無水能用之苦，達到強力宣導效果。

節水設備業者說，簡易型的節水器約35元，安裝後比一般水龍頭省下40%以上水量，只要以螺絲起子鎖緊在出水口端即可正常使用。

廖姓民眾說，事前得知今天要停水，家戶都已準備好各自的儲水桶並裝滿水，不過由於水量有限，大家在使用前就會思考「怎麼用最好」，突然就改變往昔不懂節水的行為，效果很好。

檨仔坑社區同時成立停水小組，因應未來如遇同樣情況時，可由社區協助民眾載運裝滿水的儲水桶到家中使用，節約用水之餘也互相幫忙，守望相助，共體時艱。

雲林斗六檨仔坑社區成立停水小組，未來停水時，社區會協助民眾載運裝滿水的儲水桶到家中使用，節約用水之餘也互相幫忙。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六檨仔坑社區成立停水小組，未來停水時，社區會協助民眾載運裝滿水的儲水桶到家中使用，節約用水之餘也互相幫忙。記者陳苡葳／攝影
未安裝節水器的水龍頭（右一）水量滾滾流出，安裝後可省下40%以上水量，最多可省到80%。記者陳苡葳／攝影
未安裝節水器的水龍頭（右一）水量滾滾流出，安裝後可省下40%以上水量，最多可省到80%。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六檨仔坑社區今天實行「無水日」，民眾事前準備儲水桶並裝水因應。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六檨仔坑社區今天實行「無水日」，民眾事前準備儲水桶並裝水因應。記者陳苡葳／攝影
台灣現正面臨乾旱，民眾除能調整生活習慣節約用水，也可在家中水龍頭安裝節水器，可省下40%以上水量。記者陳苡葳／攝影
台灣現正面臨乾旱，民眾除能調整生活習慣節約用水，也可在家中水龍頭安裝節水器，可省下40%以上水量。記者陳苡葳／攝影

斗六 水庫

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