斗六檨仔坑社區實施無水日 民眾有感：節約用水不能等

響應世界地球日，加上台灣現正面臨乾旱，雲林斗六檨仔坑社區今天實行「無水日」，體驗沒水可用的不便，民眾也學習調整生活習慣以備不時之需，另自來水公司斗六服務所今向民眾展示節水設備，呼籲大家有水當思無水之苦，節約用水才是上策。

湖山水庫今天蓄水量1907萬噸，蓄水率37.5%，目前實施夜間減壓供水，管理中心副工程司邱嘉裕說，水庫現在每天所供應的民生用水為15萬噸，梅雨季來前都必需依靠這些水資源，呼籲大家可從自身開始，落實省水習慣。

邱嘉裕說，最容易做到的節水方法，包括可將寶特瓶裝滿水，或將磚塊放置於馬桶水箱中，另可在水龍頭出水口上加裝節水器，而洗米水則能拿來澆花或洗滌，不知不覺中就能節省許多用水。

自來水公司斗六服務所主任廖洲瑯表示，一般民眾會以為，位在湖山水庫旁的檨仔坑社區應該是最不缺水之地，不過事實上該處雖在水源頭，卻是自來水管末端，而民眾願意身體力行，體驗一日無水能用之苦，達到強力宣導效果。

節水設備業者說，簡易型的節水器約35元，安裝後比一般水龍頭省下40%以上水量，只要以螺絲起子鎖緊在出水口端即可正常使用。

廖姓民眾說，事前得知今天要停水，家戶都已準備好各自的儲水桶並裝滿水，不過由於水量有限，大家在使用前就會思考「怎麼用最好」，突然就改變往昔不懂節水的行為，效果很好。