烏山頭水庫乾旱露出庫底風光 西拉雅風管處揪民眾淨庫

今年受極端氣候影響，台灣久旱不雨，造成水庫水位直直落，烏山頭水庫庫容降到50%以下， 露出原先被淹沒在湖底的水庫底部，西拉雅國家風景區管理處今天4月22日世界地球日當天，結合農田水利署嘉南管理處烏山頭水庫風景區分處及烏山頭里里民一同到烏山頭水庫進行淨庫活動，除了提升水庫環境品質、敦親睦鄰外，更要透過淨庫活動提升民眾環保意識，呼籲用行動愛水、愛地球。

西拉雅風管處說，有珊瑚潭美稱的烏山頭水庫，除供應嘉南地區農田之灌溉用水外，更肩負大台南地區公共給水原水及工業用水調配之責，目前水庫因乾旱缺水，水庫有效容積已降至50%以下，並露出「庫」底風光，因此，管理處特別藉此機會辦理淨庫活動。

在西拉雅管理處的號召下，管理處、烏山頭水庫同仁及在地里民們紛紛捲起褲管走進水庫，共有60多人參與，活動以水庫周邊及大壩邊坡草皮為主，大家一起彎腰拾起遊客隨手丟棄的垃圾，歷時約2個小時的淨庫活動，讓烏山頭水庫環境變得乾淨許多。