響應世界地球日 南市推校園巡迴展關心全球環境議題

今天是世界地球日，台南市教育局為推廣永續環境，今起推出「SDGs永續發展目標」校園巡迴主題展，首站在「里海學校」西門實小展出，呈現校園推展成果，也提升師生對於永續發展議題的認識。

市長黃偉哲強調，推動綠色能源的使用是政府刻不容緩的議題，台南市善用日照優勢及結合綠能與智慧科技，超前部署綠能種電、建置低碳運輸系統、智慧電網等低碳智慧環境基礎，積極打造台南為低碳示範城市，更獲國際綠色和平組織評比再生能源治理成效為六都第一。

教育局長鄭新輝表示，教育局針對SDGs議題，由環境教育輔導團以循環經濟議題為主軸規畫課程設計與開發桌遊，進行校園推廣；教育局許多政策推動也緊扣「SDGs」，例如在地食材推動、校園太陽能板裝設、弱勢學童補助等，也特別規畫校園巡迴展，今起於「里海學校」西門實小首場展出，後續也將至虎山實小、永康復興國小、南化國中、青草國小、永康國小、岸內國小、仁和國小、聖賢國小及仁德國中等校接力展示。

西門實小校長呂翠玲說，學校長期推動SDGs融入課程，因校內地處低窪，百年來遭遇多次水災，全校師生集思廣益盤點學校需求及響應SDGs精神，提出「智慧漂浮島」及「運用循環經濟概念讓環境更永續」等專題課程。學生更擔任雙語解說員與國際進行線上交流，除推動環境教育，並推廣水域運動及設置帆船類基層運動選手訓練站，培育選手達國手等級，成功打造「里海學校」。