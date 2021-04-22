快訊

外出記得帶傘！3縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

獨家畫面／見蔡英文前 潘忠政首度與國民黨會談氣候正義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

響應世界地球日 南市推校園巡迴展關心全球環境議題

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
響應世界地球日，台南市教育局今起推出「SDGs永續發展目標」校園巡迴主題展。記者鄭惠仁／攝影
響應世界地球日，台南市教育局今起推出「SDGs永續發展目標」校園巡迴主題展。記者鄭惠仁／攝影

今天是世界地球日，台南市教育局為推廣永續環境，今起推出「SDGs永續發展目標」校園巡迴主題展，首站在「里海學校」西門實小展出，呈現校園推展成果，也提升師生對於永續發展議題的認識。

市長黃偉哲強調，推動綠色能源的使用是政府刻不容緩的議題，台南市善用日照優勢及結合綠能與智慧科技，超前部署綠能種電、建置低碳運輸系統、智慧電網等低碳智慧環境基礎，積極打造台南為低碳示範城市，更獲國際綠色和平組織評比再生能源治理成效為六都第一。

教育局長鄭新輝表示，教育局針對SDGs議題，由環境教育輔導團以循環經濟議題為主軸規畫課程設計與開發桌遊，進行校園推廣；教育局許多政策推動也緊扣「SDGs」，例如在地食材推動、校園太陽能板裝設、弱勢學童補助等，也特別規畫校園巡迴展，今起於「里海學校」西門實小首場展出，後續也將至虎山實小、永康復興國小、南化國中、青草國小、永康國小、岸內國小、仁和國小、聖賢國小及仁德國中等校接力展示。

西門實小校長呂翠玲說，學校長期推動SDGs融入課程，因校內地處低窪，百年來遭遇多次水災，全校師生集思廣益盤點學校需求及響應SDGs精神，提出「智慧漂浮島」及「運用循環經濟概念讓環境更永續」等專題課程。學生更擔任雙語解說員與國際進行線上交流，除推動環境教育，並推廣水域運動及設置帆船類基層運動選手訓練站，培育選手達國手等級，成功打造「里海學校」。

教育局 種電

延伸閱讀

影／世界地球日 苗栗環保局在啟文國小辦環教劇場

影／世界地球日 綠委呼籲台灣應作出更積極的減碳承諾

世界地球日趙少康三問蔡英文：別只會摸頭環保團體

一起不紙愛地球–發揮國際級綠色影響力 遠傳倡議「心」永續

相關新聞

嘉義版「松菸」禮堂已修好 另2棟倉庫用途曝光

占地3公頃的嘉義市舊公賣局菸葉廠區，市府文化局朝「影視音基地」來改造，前年獲中央補助及地方配合共約912萬，本月完成修繕...

台南小台江河流讀書會慶生師生許願 盼排水線設攔汙索

今天是世界地球日，成立16年，並曾獲全國推動環保有功社團的小台江河流讀書會親師生，今天淨堤嘉南大圳，並騎單車踏查台江十六...

南化水庫供水被批「重台南、輕高雄」南水局：聯防抗旱

南化水庫供應台南和高雄用水，有人質疑水資源調度「重台南、輕高雄」，台南市長黃偉哲表示，台南和高雄是生命共同體，南化水庫正...

影／台南培訓「南博特調員」 學生開箱說百年文物故事

台南市文化局積極推動鄭成功文物館轉型為市立專業博物館，結合成大歷史系、台南二中師生規畫大學與高中的資源整合和合作，培訓「...

斗六檨仔坑社區實施無水日 民眾有感：節約用水不能等

響應世界地球日，加上台灣現正面臨乾旱，雲林斗六檨仔坑社區今天實行「無水日」，體驗沒水可用的不便，民眾也學習調整生活習慣以...

烏山頭水庫乾旱露出庫底風光 西拉雅風管處揪民眾淨庫

今年受極端氣候影響，台灣久旱不雨，造成水庫水位直直落，烏山頭水庫庫容降到50%以下， 露出原先被淹沒在湖底的水庫底部，西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。