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濁水溪口稀珍野鳥群棲日增 台塑發動淨灘守護生態

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
六輕員工和協力廠商發動兩百多人展開盛大的淨灘，以維護濁水溪出海口的生態。記者蔡維斌／攝影
六輕員工和協力廠商發動兩百多人展開盛大的淨灘，以維護濁水溪出海口的生態。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮濁水溪出海口近年來各種鳥類群居，目前可見黑面琵鷺、大觀鷲等保育鳥類棲息，數量曾達全台之冠，為讓嬌客擁有良好的棲地，台塑今天號召協力廠商組成龐大環保志工團展開淨灘，攜手打造一片生態淨土。

台灣擁有美麗的海岸，卻遭垃圾汙染海岸與沙灘，使自然生態大為失色，台塑多年來推動淨灘有成，使六輕北側的濁水溪出海口，近兩年來開始吸引大量的鳥類群居，重見生態之美，甚至將可能被列為生物保護區。

台塑表示，據野鳥團體調查，濁水溪南岸出海口，夏季可見小燕鷗、燕鴴及東方環頸鴴等棲息繁衍，冬季有反嘴鴴及大杓鷸，讓出海口具有成為國際級賞鳥聖地的潛力，甚至列屬全球瀕危保育類的東方白鸛、黑面琵鷺及猛禽中的東方澤鵟、大冠鷲及黑翅鳶，也常現蹤於此，顯示濁水溪出海口是未來發展生態的重地。

台塑有感海漂垃圾對海洋生態的衝擊，守護環境當仁不讓，尤其近年來台塑多次推行淨灘有成，欣聞濁水溪出海口恢復生態，特選在今天「世界地球日」，由台塑麥寮廠區號召員工及協力廠商，並邀麥寮鄉公所、海巡署第四岸巡隊、經濟部工業局雲林離島式基礎工業區服務中心及長春公司共同協辦，攜手合作在六輕北側展開盛大淨灘行動。

今天有超過200人組成環保淨灘志工隊，沿著六輕北港的濁水溪口堤岸撿拾垃，每個人頂著大太陽彎腰撿垃，即便一個小小保麗龍塊也不放過，除了許多瓶瓶罐罐，還有廢棄竹竿等各種垃，志工進行分類裝袋。

難能可貴的是工業局服務中心人員雖僅約10人，除留守的人之外，包括中心主任吳政展也親率員工響應加入撿垃圾行列。兩百多人四百多隻手撿不停，一天下來共撿了約1.3公噸的垃圾，原本髒亂的海堤，也煥然一新，還給濁水溪原有的自然景觀，也給了遠來的候鳥嬌客一個乾淨的淒地，開創雲林美麗生態。

濁水溪口近年來鳥類群棲數量愈來愈多。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪口近年來鳥類群棲數量愈來愈多。記者蔡維斌／翻攝
六輕員工和協力廠商發動兩百多人展開盛大的淨灘，以維護濁水溪出海口的生態。記者蔡維斌／攝影
六輕員工和協力廠商發動兩百多人展開盛大的淨灘，以維護濁水溪出海口的生態。記者蔡維斌／攝影
濁水溪口近年來鳥類群棲數量愈來愈多。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪口近年來鳥類群棲數量愈來愈多。記者蔡維斌／翻攝
六輕員工和協力廠商發動兩百多人展開盛大的淨灘，以維護濁水溪出海口的生態。記者蔡維斌／攝影
六輕員工和協力廠商發動兩百多人展開盛大的淨灘，以維護濁水溪出海口的生態。記者蔡維斌／攝影
六輕員工和協力廠商發動兩百多人展開盛大的淨灘，以維護濁水溪出海口的生態。記者蔡維斌／翻攝
六輕員工和協力廠商發動兩百多人展開盛大的淨灘，以維護濁水溪出海口的生態。記者蔡維斌／翻攝
六輕員工和協力廠商發動兩百多人展開盛大的淨灘，以維護濁水溪出海口的生態。記者蔡維斌／攝影
六輕員工和協力廠商發動兩百多人展開盛大的淨灘，以維護濁水溪出海口的生態。記者蔡維斌／攝影

濁水溪 淨灘 六輕

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