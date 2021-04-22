愛心園遊會背後藏洋蔥 51勞動節逛街還能響應公益
雲林縣脊髓損傷者協會獨研的米Q餅，不甜不膩、米香恰如其分，有別一般雪Q餅口感，是出自於常務理事黃傳佑的發想，因車禍必須一輩子坐輪椅，但他靠著家人與同儕鼓勵，樂觀走出新人生，美味點心5月1日在斗六人文公園舉辦的愛心園遊會義賣。
雲林同鄉總會長李景雄說，今年透過縣府牽線，邀集22所社會福利及身心障礙團體，5月1日上午9點到下午4點於斗六人文公園展攤義賣產品，包括圓夢庇護工場、小天使發展協會、雲林縣身心障礙養護中心、脊髓損傷者協會及家扶中心，和啟智協會、緣享庇護養花場、希望工場、創世及華山基金會等。
社會處長林文志表示，各攤位當天所得除將回饋予各團體，作為單位基金運用，雲林同鄉總會也將發放1500份500元園遊券予其服務對象，希望透過公益消費讓愛循環。
3年前因一場車禍造成脊椎損傷的黃傳佑，靠家人、朋友走出內心低谷，從此不向人生低頭，「既然遇到了，那就改變自己生活」，1年半前他開始接觸手作點心，鑽研米Q餅。
黃傳佑說，米Q餅相較雪Q餅，嘗起來不會太甜，且有豐富口感和米香，本來是工程師的他也因這場人生巨變，調整自我、不斷作中學，最近開始以講師身分指導協會夥伴，或到日照中心帶領長者學習手作。
黃傳佑直言，令他很快站起來的動力就是女兒，童言童語對他說「爸爸一個人笑，全家就開心了！」他才有更多勇氣克服難題，現在非常樂觀面對接下來的人生挑戰，充滿童趣的手作點心也將在園遊會上義賣。
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