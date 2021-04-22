黃偉哲政院分享鳳梨乾：農產品質好 不怕沒市場

台南鳳梨進入盛產期，台南市長黃偉哲今天帶著前美國國務卿蓬佩奧在推特分享的台南鳳梨乾，贈送給行政院會上各部會及縣市代表分享；黃偉哲說，農產品質好，就不怕沒市場。

黃偉哲指出，德不孤，必有鄰，做人好，不怕沒朋友，農產品質好，就不怕沒市場；即使鳳梨出口中國受到阻礙，品質優良的台灣鳳梨，一定能找到識貨的國際朋友。

黃偉哲同時感謝駐美代表蕭美琴在美國不忘協助台南美味水果打開國際知名度。蕭美琴贈送蓬佩奧（MikePompeo）台南鳳梨乾的舉動，對台南、嘉義及屏東等「鳳梨地帶」縣市具有很大意義。現在台灣正自己創造機會，幫助本土農產躍上國際舞台。

黃偉哲日前曾到台南市官田區的果乾公司，為蕭美琴挑選各式果乾，包括芭樂乾、番茄乾、芒果乾及柚子乾等，及洋蔥脆片、杏鮑菇脆片等各式蔬菜脆片，再將所有口味全部裝箱，寄到美國給蕭美琴。