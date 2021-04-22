朝天宮董座延續母親善行 節餘母親治喪費捐贈大批米油

北港朝天宮董事長蔡咏鍀和妻子也是縣議員黃美蘭將母喪節餘的奠儀，購買大批米、油，捐贈給雲林和母親故鄉南投兩地的中低收入戶，以替母行善，取代思母之情。今天首批發放，由北港、水林、口湖3鄉鎮長代表接受，蔡咏鍀希望偏遠地區育幼院或家扶若有需要幫忙，朝天宮也將義不容辭提供協助。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀的母親蔡陳月英於上月辭世，包括蔡英文總統、內政部長徐國勇、全國各友宮及各界前往弔唁，告別式於本月19日舉行。

治喪期間，蔡咏鍀即辭謝各界花圈，並請改以白米山取代，獲各界親友支持，如今治喪告一段落，蔡咏鍀除將各界的捐米，加上以奠儀購買3萬多包白米和大批油等民生物資，預計捐給雲林和南投兩地的中低收入戶。

今天捐贈儀式在北港鎮公所舉行，由北港鎮長蕭永義、水林鄉長許山埜、口湖鄉長林哲凌代表接受，將把米油委請各村里長轉給中低收入戶，把愛送到家。3位鄉鎮長齊聲感謝蔡咏鍀延續母親善行，把愛遺留人間。