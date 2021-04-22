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哇沙米、烏魚子、苦瓜都變成冰淇淋 她還想挑戰鵪鶉蛋

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
郭素蜜透過創意，金門高粱酒都融入義式冰淇淋中。記者卜敏正／攝影
郭素蜜透過創意，金門高粱酒都融入義式冰淇淋中。記者卜敏正／攝影

嘉義市小紅帽義式冰淇淋店負責人郭素蜜，以嘉義縣農特產為原料，開發創意冰淇淋，除時令水果，連阿里山山葵、烏龍茶、原住民小米酒，甚至東石烏魚子、布袋苦瓜，都成為冰淇淋，她直言「冰點有限、創意無窮」，要讓客人到嘉義市品嘗嘉縣18鄉鎮市農特產，但溪口鵪鶉蛋是大挑戰！

郭素蜜8年前以手工義式冰淇淋，在嘉義縣自宅創業，最初以當季台灣水果、食材製作義式冰淇淋，並以平價、健康低脂打響名號，為結合地方特色，她發揮創意以在地農特產為原料，成為地方創意商品、獨特口味不僅受歡迎，還獲選為「嘉義縣嚴選伴手禮」，及「嘉義市嘉有創新美食」等獎項。

郭素蜜說，創業之初就決定結合地方特產，先研發鹿草西瓜、水上洋香瓜、蓮子、中埔火龍果口味，客人品嘗後戲稱「水果復活了」，鼓勵她更大膽嘗試，之後開發山葵、小米酒口味更大受歡迎，除自售也提供山區原民販售，增加部落收入。

「原料不只天然，更要高品質！」郭素蜜說，義式冰淇淋強調天然食材、新鮮水果，她對原料要求也很高，像去年開發阿里山烏龍茶口味，就是使用「2019年大阿里山地區冬季優良茶競賽」得獎產區茶葉，2018台灣燈會首創烏魚子風味「烏金義式冰淇淋」，原料也是神農獎得主林篤毅生產的烏魚子。

她說，因為不斷嘗試創意口味，許多小農都好奇「我的蔬果能否做成冰淇淋？」她也持續研發、挑戰各種新口味，像梅山苦茶油、義竹桑椹、番路柿子、大林蜂蜜、竹崎酪梨，今年她成功挑戰布袋苦瓜、義竹芝麻等特殊口味，最近則在研發鹿草秋葵。

郭素蜜說，各種口味都有季節限定、地方特色，經多年創意研發，已成功挑戰嘉縣18鄉鎮市農特產，像民雄鳳梨、新港芭樂、大埔百香果、太保市香瓜、小番茄，及朴子紅、綠豆，但溪口鄉比較特別，當地農產雖有小番茄，但聽說當地盛產「鵪鶉蛋」，這真的是大挑戰。

新研發的馬告義式冰淇淋，能品嘗濃醇馬告香氣，並混有檸檬薑片清香。記者卜敏正／翻攝
新研發的馬告義式冰淇淋，能品嘗濃醇馬告香氣，並混有檸檬薑片清香。記者卜敏正／翻攝
小紅帽的苦瓜義式冰淇淋，能吃到苦瓜清甜甘醇、沒有苦味。記者卜敏正／翻攝
小紅帽的苦瓜義式冰淇淋，能吃到苦瓜清甜甘醇、沒有苦味。記者卜敏正／翻攝
郭素蜜透過創意，讓客人到嘉義市就能品嘗嘉縣18鄉鎮市農特產。記者卜敏正／攝影
郭素蜜透過創意，讓客人到嘉義市就能品嘗嘉縣18鄉鎮市農特產。記者卜敏正／攝影
郭素蜜近奇正思考如何將鹿草秋葵，融入義式冰淇淋。記者卜敏正／攝影
郭素蜜近奇正思考如何將鹿草秋葵，融入義式冰淇淋。記者卜敏正／攝影
嘉義縣大林鎮蜂蜜製成義式冰淇淋。記者卜敏正／攝影
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冰淇淋 嘉義

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