影／藝術廊道巧扮 台南原清水寺街連棟街屋添活力

台南中西區原清水寺街連棟街屋已被列為歷史建築，其中已故高董瓊煙的故居，部分以殘廢倒塌，但仍可看到建築之美。都發局補助經費，進行旁側獎觀改善，南藝大等多校學生合力下完成景觀改造，永華里24日慶祝母親節辦活動，展現老建築之美，家屬也將介紹這棟102歲老屋的故事。

台南市中西區永華里是舊城區的老社區，老屋多是特色，巷子雖小卻常成為拍片的場所，巷內美食、文創商店是觀光客必到之處。清水寺前的開山路3巷，原為枋溪的河道，早期稱「清水寺街」，又稱「水流觀音街」，街旁有建於1919年的連棟街屋，至今仍維持原貌，2018年已列為歷史建築。

其中有1間是台南首位女校長高董瓊煙的故居，因長期未居住部分已傾毀，文化局在上方搭起鐵製屋頂保護，也爭取維修經費。在未整修前，南藝大結合中西區公所、永華里向都發局爭取綠美化景觀改造計畫經費，由南藝大建築所研究生羅嘉崴率崑山科大、台南應用科大及嘉義大學學生，在老屋後方進行景觀改造並已完成，也讓老建築增添活力。

羅嘉崴表示，二層樓老屋結合磚造、木構、土角厝的編竹夾泥牆方式興建，他們是結合木構、鐵件設計非封閉式的藝術廊道，從廊道外就可欣賞老屋樣貌；另在屋後空地設置銀同學堂，成為居民學習、休閒空間，也是小巷內的後花園。