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預祝考運旺旺來 鳳梨王子回母校台南一中送鳳梨

中央社 / 台南22日電

適逢台南鳳梨產季，被稱為「鳳梨王子」的楊宇帆今天回到母校台南一中，送上他栽種鳳梨給高三19個班級，預祝考運「旺旺來」，學生們金榜題名。

台南市關廟區以鳳梨及關廟麵最富盛名，楊宇帆是關廟人，他今天開車載了滿車鳳梨到台南一中，親自削好及切片裝盤送給高三學生，由各班班長代表接受。

楊宇帆預祝正為擠進大學奮鬥中的學生「考運旺旺來」，希望他們在接下來的高三申請入學第二階段或7月指考順利過關，金榜題名。

台南一中指出，楊宇帆感念母校台南一中的栽培，每年大學指考前都會選定鳳梨成熟的4月，贈送他栽種的關廟有機鳳梨，取諧音「旺來，好運旺旺來」，祝福台南一中高三考生金榜題名、考運亨通、多年如一日。

台南一中表示，楊宇帆自詡是鳳梨養大的小孩，受到林懷民的話感動：「年輕時候的流浪，是一輩子的養分」，啟動他潛藏內心深處的活力，一個人到澳洲打工，25歲返回故鄉承接阿公已休耕10年的鳳梨園，從頭開始種植有機鳳梨，獲得「鳳梨王子」稱號。

鳳梨 南一中 楊宇帆

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