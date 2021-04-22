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台南楠西賞螢季周六登場！假日限1千人賞螢區車輛禁入

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南楠西賞螢季周六登場，玉井警分局規畫交通管制及疏導。記者吳淑玲／翻攝
台南楠西賞螢季周六登場，玉井警分局規畫交通管制及疏導。記者吳淑玲／翻攝

台南梅嶺風景區復育螢火蟲10多年有成，賞螢季24日（周六）起至5月9日（周日） 每周六、日為期3周共16日，賞螢入山活動地點在伍龍殿廣場、伍龍殿步道、出水仔及茶園賞螢區；並在楠西區南188線5公里處（梅嶺資訊站）管制總重逾6.5公噸，軸距逾4公尺大客車（甲類）進入，且大眾餐廳前管制所有車輛進入（包含機車），避免影響到螢火蟲的棲息。

玉井警方表示，活動因疫情緣故民眾採登記制且總量管制並取消接駁車及開幕式活動，例假日遊客入園分為二梯次，第一梯次16時至17時0分，第二梯次17時30分至18時30分開放入山，且進行總量管制，人數達1000人即不得入園，玉井分局呼籲民眾，假日未報名的人員可多多利用平周一至周五前往上山賞螢，避開人潮，享受優雅的螢向幸福活動。

玉井分局分局長許敏能表示，賞螢期間人潮眾多，為維護賞螢品質及周邊道路交通順暢，玉井分局在賞螢路段各重要路口及易肇事路段加強交通疏導，請賞螢民眾配合各項交通管制措施，下山時注意車速，儘量使用低速檔行駛，以確保行車安全。玉井分局在伍龍殿會場前設置「機動派出所」，派遣專責人員及志工提供各項警政諮詢服務，讓用路人在這段賞螢期間，能帶著愉快的心情出遊，也提醒民眾切勿疲勞駕車，遵守交通規則，快樂出門，平安回家。

賞螢 螢火蟲 疫情

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