建築園冶獎台南16座 藝農號「村落是遊戲小島」亮眼

「2021建築園冶獎」公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造獲獎名單已出爐，台南市政府共有12案榮獲殊榮，另民間公共建築景觀類得獎1案，以及私部門共有1大樓2透天案獲得優質建築獎項。市長黃偉哲表示，公私部門交了亮麗的成績，展現台南為擁有文化底蘊與建築美學兼具的城市。

台南都發局表示，公部門獲獎的分別是「公共建築景觀類」6案、「校園建築景觀類」4案，以及「社區文化景觀營造類」2案。公共建築景觀類得獎作品分別是都發局「新營鐵道地景公園」，規畫結合糖鐵地景和糖業文化，並重新啟用復駛台糖客貨兩用糖鐵營業線，打造台灣第一處新三鐵交織的文化產業地景特色樣貌。

文化局的「台南市立圖書館總館新建工程」是一座融合過去與未來的建築，外觀以仿木質色澤的鋁隔柵外牆來呈現，藉此呼應台南老屋窗花紋樣。工務局的「台南市海安路及公園南路道路優質化工程」以海綿城市概念整合改善人行道，打造以人為本的優質友善環境，同時建置智慧路燈，立下智慧城市里程碑。

「大涼生態公園」，配合運河灘地環境，營造邊緣豐富的自然生態都會濕地環境與多樣生態棲地，創造水綠交織的空間體驗。觀光旅遊局「安平運河金色流域」，鯤鯓廣場以早期台江歷史之「七鯤鯓地形」為理念，設計出7顆景石作為鯤鯓地景意象，另運用暖色系照明，搭配沿線11座橋梁光雕，打造出黃金色澤般的浪漫氛圍。

水利局「竹溪水環境改善計畫」推動治水、淨水及親水的理念，透過自然緩坡解放原本束縛於三面光混凝土的河道，兼具了景觀及滯洪功能，創造親水的機會，賦予都市擁有自然溪流的環境。「校園建築景觀類」得獎作品分別是關廟國中、關廟國小、安定國小、民德國中的校舍拆除重建工程。