聽新聞
test
0:00 / 0:00

超美！澎湖花火節登場 達人教你阿里山上拍出絢爛煙火

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
澎湖花火節今登場，阿里山達人黃源明教民眾在山上也能拍出絕美景色。圖／翻攝自漫步在雲端的阿里山
澎湖花火節今登場，阿里山達人黃源明教民眾在山上也能拍出絕美景色。圖／翻攝自漫步在雲端的阿里山

澎湖花火節今天絢爛登場，往年4月許登場，許多攝影師守在阿里山上捕捉精彩鏡頭，花火節去年因為疫情延至7月，梅雨後的天氣型態更有利拍攝，阿里山達人黃源明將去年照片Po在臉書，引起許多網友共鳴。

黃源明說，去年雖日期延後，但天氣系統進入梅雨季之後的夏季型態，夜間能見度大幅提高，也增加了大阿里山區拍攝澎湖花火的成功率。

今天是2021年澎湖花火節的開幕式，如以目前的天氣型態，黃源明說，中南部的能見度欠佳，若是在山區看不到平地的夜景，屆時隔海遠眺澎湖花火的機率就更難了。

根據黃源明10餘年拍攝經驗，嘉義淺山地區如半天岩、二延平山、梅山太平及竹崎水道山區，擁有距離澎湖最近的海景第一排視野，肉眼即可觀賞到花火施放的效果。

愈往海拔更高的阿里山區，花火會隨距離呈現點狀的閃爍，想要拍攝澎湖花火秀的朋友，可以參考以下基本的鏡頭焦距建議：

半天岩、太平36彎、二延平山、二尖山：200-300mm的鏡頭。

頂石棹：300-400mm的鏡頭。

阿里山公路89.5K、小笠原山：300-600mm的鏡頭。

鏡頭焦段可以彈性調整，焦段愈長，花火愈大，或是如600mm大砲一鏡到底。

另外，關於拍攝距離，請參考Googlemaps的測量結果：

半天岩→澎湖觀音亭：105.83公里。

隙頂二延平山→澎湖觀音亭：112.37公里。

太平36彎→澎湖觀音亭：111.40公里。

頂石棹→澎湖觀音亭：116.70公里。

阿里山公路89.5K→澎湖觀音亭：126.57公里。

小笠原山→澎湖觀音亭：128.83公里。

至於拍攝當天的成功率，請參考中央氣象局的即時天氣資訊，阿里山國家風景區的網路高畫質攝影機，也強力推薦做為評估的參考。

太平雲梯美景直播：

隙頂二延平山美景直播：

澎湖花火節今登場，阿里山達人黃源明教民眾在山上也能拍出絕美景色。圖／翻攝自漫步在雲端的阿里山
澎湖花火節今登場，阿里山達人黃源明教民眾在山上也能拍出絕美景色。圖／翻攝自漫步在雲端的阿里山
澎湖花火節今登場，阿里山達人黃源明教民眾在山上也能拍出絕美景色。圖／翻攝自漫步在雲端的阿里山
澎湖花火節今登場，阿里山達人黃源明教民眾在山上也能拍出絕美景色。圖／翻攝自漫步在雲端的阿里山
澎湖花火節今天絢麗登場，阿里山達人黃源明在臉書Po文，推薦網友適合的拍攝地點。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」£
澎湖花火節今天絢麗登場，阿里山達人黃源明在臉書Po文，推薦網友適合的拍攝地點。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」£
澎湖花火節今登場，阿里山達人黃源明教民眾在山上也能拍出絕美景色。圖／翻攝自漫步在雲端的阿里山
澎湖花火節今登場，阿里山達人黃源明教民眾在山上也能拍出絕美景色。圖／翻攝自漫步在雲端的阿里山

澎湖 阿里山

延伸閱讀

急！孕婦阿里山旅遊腹痛出血 警車鳴笛開道助送醫

自行車／澎湖跳島嘉年華 美女主播、車友訪最美海灣

雙湖園水資中心通水 徐國勇全力支持澎湖污水建設

澎湖雙湖園汙水處理廠今通水 全台汙水接管「破零」

相關新聞

超美！澎湖花火節登場 達人教你阿里山上拍出絢爛煙火

澎湖花火節今天絢爛登場，往年4月許登場，許多攝影師守在阿里山上捕捉精彩鏡頭，花火節去年因為疫情延至7月，梅雨後的天氣型態...

台南發展綠能產業 藍綠提質疑

台南市政府昨在市議會進行綠能產業專案報告，多名議員質疑南區魚塭多，有廢棄魚塭沒申請漁電共生就囤土，憂合約一簽20年，恐影...

台61設將軍休息站 露曙光

立法院交通委員會昨天邀交通部等單位現勘安平漁港跨港大橋、台61線西濱快速公路增設將軍休息站案，其中安平漁港跨港大橋今年將...

嘉市將蓋2社宅370戶 10月招標

國家住宅及都市更新中心選定嘉義市西區大潤發對面及友忠路、博愛路2段80巷附近興建社會住宅，分別為12層、10層電梯大樓，...

嘉縣推風電屢受阻 縣府今邀地方溝通

嘉義縣沿海風力資源豐富引起風力發電業重視，但是多家業者申設岸上風力發電機屢屢受阻，最近有民營風力發電業申請在東石及六腳設...

停供游泳池用水選手怎麼辦？ 南市媒合泳池集中訓練

台南市長黃偉哲昨天宣布26日起暫停游泳池的供水，台南市游泳委員會擔心選手訓練會因此中斷，更傳出將不辦理全國運動會游泳選拔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。