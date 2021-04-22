超美！澎湖花火節登場 達人教你阿里山上拍出絢爛煙火

澎湖花火節今天絢爛登場，往年4月許登場，許多攝影師守在阿里山上捕捉精彩鏡頭，花火節去年因為疫情延至7月，梅雨後的天氣型態更有利拍攝，阿里山達人黃源明將去年照片Po在臉書，引起許多網友共鳴。

黃源明說，去年雖日期延後，但天氣系統進入梅雨季之後的夏季型態，夜間能見度大幅提高，也增加了大阿里山區拍攝澎湖花火的成功率。

今天是2021年澎湖花火節的開幕式，如以目前的天氣型態，黃源明說，中南部的能見度欠佳，若是在山區看不到平地的夜景，屆時隔海遠眺澎湖花火的機率就更難了。

根據黃源明10餘年拍攝經驗，嘉義淺山地區如半天岩、二延平山、梅山太平及竹崎水道山區，擁有距離澎湖最近的海景第一排視野，肉眼即可觀賞到花火施放的效果。

愈往海拔更高的阿里山區，花火會隨距離呈現點狀的閃爍，想要拍攝澎湖花火秀的朋友，可以參考以下基本的鏡頭焦距建議：

半天岩、太平36彎、二延平山、二尖山：200-300mm的鏡頭。

頂石棹：300-400mm的鏡頭。

阿里山公路89.5K、小笠原山：300-600mm的鏡頭。

鏡頭焦段可以彈性調整，焦段愈長，花火愈大，或是如600mm大砲一鏡到底。

另外，關於拍攝距離，請參考Googlemaps的測量結果：

半天岩→澎湖觀音亭：105.83公里。

隙頂二延平山→澎湖觀音亭：112.37公里。

太平36彎→澎湖觀音亭：111.40公里。

頂石棹→澎湖觀音亭：116.70公里。

阿里山公路89.5K→澎湖觀音亭：126.57公里。

小笠原山→澎湖觀音亭：128.83公里。

至於拍攝當天的成功率，請參考中央氣象局的即時天氣資訊，阿里山國家風景區的網路高畫質攝影機，也強力推薦做為評估的參考。

太平雲梯美景直播：

隙頂二延平山美景直播：