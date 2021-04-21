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停供游泳池用水選手怎麼辦？ 南市媒合泳池集中訓練

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市體育處因應停止供水游泳池，將媒合公立游泳池集中訓練全國運動會選手。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育處因應停止供水游泳池，將媒合公立游泳池集中訓練全國運動會選手。記者鄭惠仁／攝影

台南市長黃偉哲昨天宣布26日起暫停游泳池的供水，台南市游泳委員會擔心選手訓練會因此中斷，更傳出將不辦理全國運動會游泳選拔賽，也不出賽的聲音，市府體育處今晚表示，考量游泳選手的訓練不容中斷，參賽成績也牽涉升學權益，已和游泳委員會達成配套共識，將媒合4座公立游泳池，作為台南市游泳選手就近集中訓練的基地。

台南市體育處表示，訓練基地的泳池也會落實降低注水深度、減少補水次數、加強溢水回收系統檢修等積極節水作為。初估游泳池若僅提供選手訓練，補水頻率將由每周1次拉長為2至3周補水1次，此配套作法希望能兼顧節水及選手權益。

目前各校雖因水情吃緊暫緩游泳教學課程，但各校可優先安排水域安全知能課程，強化學生水域安全觀念，或合理調整體育課教學內容，等水情趨緩後，再辦理游泳教學課程，透過彈性調整課程與教學方式，也可兼顧學生學習及節水措施。

體育 升學 黃偉哲

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