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百人現蹤莿桐蒜頭田 彎腰比拚拔蒜速度賺獎金

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣莿桐鄉農會今天舉辦「蒜你厲害」拔蒜、剪蒜比賽，吸引來自各地超過百人下鄉體驗採蒜。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉農會今天舉辦「蒜你厲害」拔蒜、剪蒜比賽，吸引來自各地超過百人下鄉體驗採蒜。記者陳苡葳／攝影

適逢大蒜產季，雲林縣莿桐鄉農會今天舉辦「蒜你厲害」拔蒜、剪蒜比賽，吸引來自各地超過百人下鄉體驗採蒜，農會總幹事張鈺萱說，比賽時間只有1分鐘，雖然考驗大家的農務功力，但最希望的是將雲林最優蒜頭行銷出去。

張鈺萱表示，雲林縣大蒜種植面積約4千多公頃，占全國9成以上，其中莿桐鄉種植約300公頃，由於當地緊鄰濁水溪，並引灌溪水，因土壤及水質富含豐富礦物質與微量元素，加上平均氣溫27至28度，因此大蒜蒜瓣大、品質佳，辣度也很夠味。

沒有機器協助，一大片蒜田得靠今天的人工彎腰拔起一顆顆蒜頭。平常沒有在田園生活的參賽者，雖鮮少有機會下田務農，但今天的經驗卻讓大家直呼「好累，可是好好玩！」

「加油！蒜王就是你」一聲聲鼓勵，讓拔蒜的人愈採愈起勁，也有大蒜達人在一旁當起顧問，現場教學怎麼拔、才厲害。

彰化黃姓夫妻一起參加「相欠債」夫妻組，黃太太表示，「呷過蒜，還真沒下過蒜田呢！」有機會當一日蒜農，不僅是很特別的體驗，還有機會品嘗莿桐當地的蒜頭料理，光想就令人垂涎三尺。

另一組來自高雄、在雲林科技大學任教的陳老師與朋友組隊參加「相招來鬥陣」好朋友組，2人彷彿賽前說好了一樣，展現超強默契，拔蒜技術到位且非常有效率，令旁人佩服又驚呼連連。

農會表示，此次共分4組競賽，每組各取冠軍、亞軍及季軍，獎金分別為3500、2500、1500元，賽後宴請參賽者享用道地蒜頭料理，一起感受雲林蒜的好滋味。

拔蒜比賽時間只有1分鐘，考驗著參賽者與隊友的默契和農務功力。記者陳苡葳／攝影
拔蒜比賽時間只有1分鐘，考驗著參賽者與隊友的默契和農務功力。記者陳苡葳／攝影

農會 濁水溪

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