嘉義市將蓋2棟社會住宅 地點規模曝光預計350戶

嘉義市將興建2座社會住宅！國家住宅及都市更新中心選定西區的大潤發對面，以及友忠路與博愛路二段80巷，預計各興建12層及10層電梯大樓，總計約350戶，相關細節仍待規畫設計，預計今年10月統包工程招標，最快2025年完工。

立委王美惠今天質詢內政部有關嘉市的社會住宅，指出先前發現住都中心僅規畫100戶，不斷協調下才獲內政部同意額外評估、增加規模，且為區域平衡也要考量東區需求；次長花敬群證實，在東區找到2處具潛在可行性的用地，會指示加速評估可否建社宅，希望總戶數能邁向500戶。

嘉市府工務處指出，嘉市計畫興建社會住宅，1處位於西區博愛路二段邊、大潤發的對面，取名「博愛安居」，預計興建地上12層、地下3層，約容納220戶；另1處在友忠路路邊靠近博愛路二段80巷口，取名「友忠好室」，地上10層、地下2層，約150戶，兩棟社宅都將有1房到3房供選擇。

據了解，嘉市社宅將由住都中心來融資興建，市府提供房型、戶數、承租資格等建議，一般社會住宅分配1房至3房的原則，為6比3比1，租賃期限為3年、得續租3年。

市府也蒐集目前嘉市電梯大樓租房行情，12坪套房月租金平均5788元、1房14坪6750元、2房23坪9700元、3房30坪1萬663元、4房40坪1萬4862元，將讓未來社宅訂定租金做參考，預期不會超過此價位。