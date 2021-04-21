鵝肉創意料理搶攻宅經濟 50場促銷活動開跑
中華民國養鵝協會理事長蔡瑞堂今天指出，去年鵝隻銷售受武漢肺炎疫情影響，供需失衡，協會因此鼓勵廠商研發鵝肉創意料理搶攻宅經濟，全台各地將舉辦50場鵝肉平價促銷活動。
根據雲林縣政府農業處統計，雲林縣鵝的在養殖數約41萬隻，占全台37%，在養量為全台最高。
雲林縣府、中華民國養鵝協會和中華民國水禽產業促進協會今天舉辦「110年度國產鵝肉平價促銷開跑活動」記者會，宣布今年度將有50場次鵝肉平價促銷活動，雲林縣長張麗善除了介紹鵝肉創意料理外，也邀請民眾踴躍參加活動，品嚐美味的鵝肉料理。
蔡瑞堂接受媒體聯訪時表示，6年前禽流感重創鵝隻產業，如今復養數已恢復當年的8成，鵝隻銷路仍以餐廳和飯店為主，但是去年3月起受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，國人到餐廳用餐意願降低，鵝隻市場供需失衡。
蔡瑞堂指出，去年鵝隻每台斤最高價為新台幣68元，現在只要50元，以一隻鵝9台斤來講相差100多元，現在吃最物美價廉。
中華民國養鵝協會也發現，家庭人口消費習慣改變，消費者對於購買一隻9台斤的鵝意願低，所以邀請中華美食交流協會邀請廠商開發許多鵝肉創意料理、即食品等商品，主攻宅經濟，增加市場銷路。
中華美食交流協會理事長郭宏徹、中華民國水禽產業促進協會秘書長段志正希望透過50場鵝肉促銷活動，把高品質鵝肉推廣到每一個家庭，甚至希望再做加工，經過特別處理方式賣到國外，讓全世界都知道最好的鵝在台灣。
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