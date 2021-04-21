快訊

境外確診+4！ 自斯洛伐克、印尼及菲律賓入境

廣達遭駭客入侵勒索1億美元？公司回應了

鵝肉創意料理搶攻宅經濟 50場促銷活動開跑

中央社 / 雲林縣21日電

中華民國養鵝協會理事長蔡瑞堂今天指出，去年鵝隻銷售受武漢肺炎疫情影響，供需失衡，協會因此鼓勵廠商研發鵝肉創意料理搶攻宅經濟，全台各地將舉辦50場鵝肉平價促銷活動。

根據雲林縣政府農業處統計，雲林縣鵝的在養殖數約41萬隻，占全台37%，在養量為全台最高。

雲林縣府、中華民國養鵝協會和中華民國水禽產業促進協會今天舉辦「110年度國產鵝肉平價促銷開跑活動」記者會，宣布今年度將有50場次鵝肉平價促銷活動，雲林縣長張麗善除了介紹鵝肉創意料理外，也邀請民眾踴躍參加活動，品嚐美味的鵝肉料理。

蔡瑞堂接受媒體聯訪時表示，6年前禽流感重創鵝隻產業，如今復養數已恢復當年的8成，鵝隻銷路仍以餐廳和飯店為主，但是去年3月起受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，國人到餐廳用餐意願降低，鵝隻市場供需失衡。

蔡瑞堂指出，去年鵝隻每台斤最高價為新台幣68元，現在只要50元，以一隻鵝9台斤來講相差100多元，現在吃最物美價廉。

中華民國養鵝協會也發現，家庭人口消費習慣改變，消費者對於購買一隻9台斤的鵝意願低，所以邀請中華美食交流協會邀請廠商開發許多鵝肉創意料理、即食品等商品，主攻宅經濟，增加市場銷路。

中華美食交流協會理事長郭宏徹、中華民國水禽產業促進協會秘書長段志正希望透過50場鵝肉促銷活動，把高品質鵝肉推廣到每一個家庭，甚至希望再做加工，經過特別處理方式賣到國外，讓全世界都知道最好的鵝在台灣。

創意料理

延伸閱讀

破天荒 面板報價連漲12月

乾杯配息3.5元 殖利率3.8%

就市論勢／鋼鐵、記憶體 有看頭

5G、HPC需求穩健 今年晶圓代工產值將以945億美元創高

相關新聞

天琴座流星雨明天凌晨大爆發 嘉義最佳觀星點在這裡

「天琴座流星雨」約在每年4月15至28日之間出現，今年度最佳觀賞時間預計將落在明天凌晨，1小時有機會看到20顆流星雨，嘉...

台南白河石斛蘭瀑布初綻 月底花況大爆發

台南市白河區汴頭里著名的「石斛蘭瀑布」奇景，目前花況已開約3成，預估月底大綻放，花況將持續到母親節前後，預料將吸引大批遊...

嘉義得來速出口交通錐這用途 害行人繞到馬路挨批

有嘉義市民向本報投訴指出，忠孝路、世賢路一段的連鎖速食餐廳麥當勞，放置交通錐在「得來速」出口的人行道，引導汽車暫停等待取...

安平漁港跨港大橋今年動工 打通交通任督二脈

各界期待的「安平漁港跨港大橋」已完成設計今將動工，立法院交通委員會今考察。市長黃偉哲表示，這一工程是環狀線概念，讓整個交...

斥資300萬元！全國最大教學用「無塵噴烤漆室」8月開班

全國最大用於汽車噴漆教學的「無塵噴烤漆室」，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天宣布正式啟用！籌備2年、斥資逾300萬元，未...

台61台南將軍增設休息站 地方爭取現曙光

台南市各界爭取台61西濱快速公路增設將軍服務站，立法院交通委員會今上午視察，達成由市府針對用地取得等深入進行可行性評估，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。