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安平漁港跨港大橋今年動工 打通交通任督二脈

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平漁港跨港大橋已完成設計，今年將動工，立法院交通委員會今天到安平考察。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平漁港跨港大橋已完成設計，今年將動工，立法院交通委員會今天到安平考察。記者鄭惠仁／攝影

各界期待的「安平漁港跨港大橋」已完成設計今將動工，立法院交通委員會今考察。市長黃偉哲表示，這一工程是環狀線概念，讓整個交通動線有進有出，有效解決長期以來安平交通壅塞問題，促進地方觀光發展。立委林俊憲強調，未來串連濱海線、曾文溪大橋及台61線、86 線、國1及國3線，打通交通任督二脈。

黃偉哲表示，跨港大橋是個環狀線的概念，以前是單向進出，現在有進有出，相當程度地解決安平假日交通壅塞的問題；感謝交通部前交通部長林佳龍、現任部長王國材、次長陳彥伯，以及公路總局長許鉦漳的支持和協助，讓交通能夠順利完整。他表示，近年來安平的觀光旅宿業蓬勃發展，去年國慶煙火，安平湧入數十萬人潮，旅宿業也都有很好的服務，受到稱許，也展現台南的軟硬實力。

林俊憲說，安平漁港跨港大橋是台南重要的建設，完工後從西濱公路走四草到安平，就可經由跨港大橋接永華路，然後由西濱公路接台86線，上國1及國3線；而也將在今年動工的曾文溪大橋，完工後就可串連接台61線，構成很綿密且便利的濱海交通網。

工務局指出，安平漁港跨港大橋建設經費13.5億元，由中央生活圈道路計畫補助9.7億元，地方自籌3.8億元，橋梁造型結合台江候鳥意象並考量臨近海邊，設計採輕量化的鋼筋混凝土橋，展現安平漁港兩岸歷史風貌與交通路網。

完工後將有效疏導安平舊城區觀光車流，並快速提供四草大道車輛連通至台86線快速道路，分流台南市區台17線中華西路交通。此外，可連結安平漁港兩岸帶狀的安平老街、觀夕平台、德陽艦園區、億載金城等觀光景點，提供民眾更便捷的交通網，促進觀光產業發展。

立法院交通委員會現場考察時，安平里長聯誼會建議，另在林默娘公園到安平舊城區間興建吊橋，除了方便旅客也帶動地方觀光發展。對此建議，黃偉哲表示會考慮。今日一同視察的有市議員呂維胤、蔡筱薇、李啟維，以及里長鄭聰維、周明財、蔡明宏、黃俊策、黃景星等人。

台南市安平漁港跨港大橋已完成設計，今年將動工，完工後將帶動地方觀光發展。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平漁港跨港大橋已完成設計，今年將動工，完工後將帶動地方觀光發展。記者鄭惠仁／攝影

港大 黃偉哲 考察

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