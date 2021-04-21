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台南白河石斛蘭瀑布初綻 月底花況大爆發

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市白河區汴頭里逾萬株「石斛蘭瀑布」花況逐漸綻放，預定月底更有看頭。記者謝進盛／攝影
台南市白河區汴頭里逾萬株「石斛蘭瀑布」花況逐漸綻放，預定月底更有看頭。記者謝進盛／攝影

台南市白河區汴頭里著名的「石斛蘭瀑布」奇景，目前花況已開約3成，預估月底大綻放，花況將持續到母親節前後，預料將吸引大批遊客湧入。

白河區汴頭里洪氏溪洲部落的石斛蘭瀑布景觀，是退休台鹽員工吳如成約11年前開始陸續種植在庭前龍眼樹，目前在吳家屋前四周共分4處，每年約在4月下旬綻放，花期約3小周，原成為當地私藏賞花旅遊景點。

5年前經網路披露爆紅，遊客一年比一年多，看到眼前附掛在老樹上壯觀石斛蘭，呈現有如瀑布般宣洩花景，有的長度甚至達2公尺長，讓遊客驚喜不已。

因汴頭里洪氏溪洲部落不乏狹小巷弄，每年花期造成路況壅塞，為避免塞車，去年白河警分局及白河區公所共同勘查後，規劃管制路線及劃設徒步區，採行出入車輛單向管制，提醒前來賞花民眾，將車輛停放於河堤停車場，配合現場員警指揮，交通逐漸改善。今年警方仍將安排警力前往，籲請用路人遵守。

白河區公所也籲請遊客要落實戴口罩，保持一定社交距離，也請遊客發揮公德心，不要任意擅闖屋處。

台南市白河區汴頭里逾萬株「石斛蘭瀑布」花況逐漸綻放，預定月底更有看頭。記者謝進盛／攝影
台南市白河區汴頭里逾萬株「石斛蘭瀑布」花況逐漸綻放，預定月底更有看頭。記者謝進盛／攝影
台南市白河區汴頭里逾萬株「石斛蘭瀑布」花況逐漸綻放，預定月底更有看頭。記者謝進盛／攝影
台南市白河區汴頭里逾萬株「石斛蘭瀑布」花況逐漸綻放，預定月底更有看頭。記者謝進盛／攝影
台南市白河區汴頭里逾萬株「石斛蘭瀑布」花況逐漸綻放，預定月底更有看頭。記者謝進盛／攝影
台南市白河區汴頭里逾萬株「石斛蘭瀑布」花況逐漸綻放，預定月底更有看頭。記者謝進盛／攝影

白河 石斛蘭 賞花

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