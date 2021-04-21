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抗旱！22日起 台南76座大型公園關閉公廁以外的水龍頭

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市大型公園公廁以外的區域將從明天起暫停供水。圖／台南市工務局提供
台南市大型公園公廁以外的區域將從明天起暫停供水。圖／台南市工務局提供

中南部水情吃緊，台南市大型公園公廁以外的區域將從明天起暫停供水，市府工務局會將公園內、公廁除外的水龍頭鎖住或拔除，估計一個月可節省約2千噸水量。

抗旱已成為全國共識」，南市工務局指出，目前在灑水及澆灌作業都已使用回收水，河樂廣場親水池也暫停供水。市府配合經濟部水利署落實公園等市政用水歸零政策，22日起將針對轄管76座大型公園關閉公廁以外的水龍頭，預估一個月可節省約2千噸的水量，確實執行節水措施。

水利局表示，回收水已開放自由取用，包括安平、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等6座水資中心，可用於非人體接觸的生活次級用水，如緊急消防用水、道路防塵、路面澆灌，目前每天可供1萬6800噸回收水，每日取用量約1200噸。

抗旱 水利署

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