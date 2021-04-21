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嘉義得來速出口交通錐這用途 害行人繞到馬路挨批

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市忠孝路的麥當勞遭投訴，顧客車輛停到人行道等待取餐。圖／民眾提供
嘉義市忠孝路的麥當勞遭投訴，顧客車輛停到人行道等待取餐。圖／民眾提供

嘉義市民向本報投訴指出，忠孝路、世賢路一段的連鎖速食餐廳麥當勞，放置交通錐在「得來速」出口的人行道，引導汽車暫停等待取餐，卻害行人必須繞道到馬路上，曾向店家反映也無效；警方表示，會加強跟業者溝通，讓消費者盡速離去、不擋人行道。

麥當勞回應，得知民眾反映後，今天已立即把三角錐往內移，分店未來會更加注意，避免顧客將車停放至人行道。

市府工務處表示，得來速的出入口穿越人行道部分，應先向市府申請獲准後，才能把人行道鋪面改為斜坡，但該處仍屬人行道，只供特定對象出入、不得占用阻斷當成營業範圍，更不該要行人自己繞外面，若把人行道設待餐區並不妥。

投訴的林姓巿民表示，業者設待餐區占住人行道，消費者暫停來等服務人員拿餐點出來，曾親眼看見有母親推著小孩，發現堵住只好繞至馬路上，也有人當場向該店員工反映，但都未改善，「好像把那邊當作自己的！」

轄區後湖派出所指出，先前有接獲檢舉指麥當勞前方有「違規停車」，但檢舉人不願協助到場指引，若是指得來速車道的出口，業者確實有先經申請，但會協助溝通、勸導，要求業者讓消費者的車輛迅速離開，不要臨停以致擋住行人。

有巿民投訴嘉義市忠孝路的麥當勞，將三角錐放置人行道，讓顧客停到該處「待餐」，害行人路過必須繞道至馬路。圖／民眾提供
有巿民投訴嘉義市忠孝路的麥當勞，將三角錐放置人行道，讓顧客停到該處「待餐」，害行人路過必須繞道至馬路。圖／民眾提供
記者今天勘查發現麥當勞嘉義忠孝店的得來速出口旁人行道，有放置三角錐。記者林伯驊／攝影
記者今天勘查發現麥當勞嘉義忠孝店的得來速出口旁人行道，有放置三角錐。記者林伯驊／攝影
麥當勞嘉義忠孝店的得來速出口旁人行道，放置三角錐。記者林伯驊／攝影
麥當勞嘉義忠孝店的得來速出口旁人行道，放置三角錐。記者林伯驊／攝影
麥當勞嘉義忠孝店得知民眾反映，已立即改善把三角錐往內放。圖／麥當勞提供
麥當勞嘉義忠孝店得知民眾反映，已立即改善把三角錐往內放。圖／麥當勞提供

人行道 麥當勞 嘉義

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