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斥資300萬元！全國最大教學用「無塵噴烤漆室」8月開班
全國最大用於汽車噴漆教學的「無塵噴烤漆室」，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天宣布正式啟用！籌備2年、斥資逾300萬元，未來在分署自辦職前訓練、在職訓練課程及技能競賽選手的培訓上都會使用，連綠島國中的師生都慕名來參訪，楊明政校長表示「百聞不如一見 」，鼓勵學子們把握難得機會進行職涯探索找到未來志向！
「無塵噴烤漆室」啟用典禮今由勞動部勞動力發展署副署長林宏德與雲嘉南分署長劉邦棟等人共同揭牌，林宏德表示「工欲善其事，必先利其器」，發展署將逐步提升訓練設備及規模，不只教基礎，也要與業界同步接軌。
劉邦棟說，為改善汽車噴漆教學品質、烤漆環境設施強化，雲嘉南分署斥資重金打造全國規模最大、配備最完善的烤漆室，不僅恆濕、恆溫，一次更可提供多達18個訓練崗位，更重要的是「來這裡學工夫，不用錢」，鼓勵民眾多善用政府資源！
今天啟用典禮現場有來自綠島國中20名師生參訪，帶隊的校長楊明政也是「台灣之光」，30年前曾代表台灣在國際賽獲得「建築木工」職類的銅牌，楊明政說，年輕時在分署受訓的半年時間，是他人生中重要的養分，現在他為人師表，此次決定帶領國一師生來台進行職涯體驗，首選就是擁有最健全職類、最具規模訓練場域和設備的雲嘉南分署，希望學生們透過實地的走訪，對技職體系有更深入的了解，也摸索出未來的志向！
雲嘉南分署將於8月開辦「汽車噴漆與美容鍍膜班」（使用無塵噴烤漆室），另外5-10月開辦多達23種職類課程，有冷凍空調、創意家具設計與製作、智慧機械手臂、機電整合、裝修工程實務（老屋修復）、電腦數值控制機械、網路行銷設計與微電影創作班及堆高機操作與倉儲等班，預計5月起開始陸續受理報名，詳情可關注雲嘉南分署官網或撥06-6985945轉1121洽詢。
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