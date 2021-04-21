聽新聞
test
0:00 / 0:00

斥資300萬元！全國最大教學用「無塵噴烤漆室」8月開班

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
勞發署副署長林宏德（左4）、雲嘉南分署長劉邦棟（左5）今天為全國最大的「無塵噴烤漆室」揭牌，未來將提供教學及訓練使用。圖／雲嘉南分署提供
勞發署副署長林宏德（左4）、雲嘉南分署長劉邦棟（左5）今天為全國最大的「無塵噴烤漆室」揭牌，未來將提供教學及訓練使用。圖／雲嘉南分署提供

全國最大用於汽車噴漆教學的「無塵噴烤漆室」，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天宣布正式啟用！籌備2年、斥資逾300萬元，未來在分署自辦職前訓練、在職訓練課程及技能競賽選手的培訓上都會使用，連綠島國中的師生都慕名來參訪，楊明政校長表示「百聞不如一見 」，鼓勵學子們把握難得機會進行職涯探索找到未來志向！

「無塵噴烤漆室」啟用典禮今由勞動部勞動力發展署副署長林宏德與雲嘉南分署長劉邦棟等人共同揭牌，林宏德表示「工欲善其事，必先利其器」，發展署將逐步提升訓練設備及規模，不只教基礎，也要與業界同步接軌。

劉邦棟說，為改善汽車噴漆教學品質、烤漆環境設施強化，雲嘉南分署斥資重金打造全國規模最大、配備最完善的烤漆室，不僅恆濕、恆溫，一次更可提供多達18個訓練崗位，更重要的是「來這裡學工夫，不用錢」，鼓勵民眾多善用政府資源！

今天啟用典禮現場有來自綠島國中20名師生參訪，帶隊的校長楊明政也是「台灣之光」，30年前曾代表台灣在國際賽獲得「建築木工」職類的銅牌，楊明政說，年輕時在分署受訓的半年時間，是他人生中重要的養分，現在他為人師表，此次決定帶領國一師生來台進行職涯體驗，首選就是擁有最健全職類、最具規模訓練場域和設備的雲嘉南分署，希望學生們透過實地的走訪，對技職體系有更深入的了解，也摸索出未來的志向！

雲嘉南分署將於8月開辦「汽車噴漆與美容鍍膜班」（使用無塵噴烤漆室），另外5-10月開辦多達23種職類課程，有冷凍空調、創意家具設計與製作、智慧機械手臂、機電整合、裝修工程實務（老屋修復）、電腦數值控制機械、網路行銷設計與微電影創作班及堆高機操作與倉儲等班，預計5月起開始陸續受理報名，詳情可關注雲嘉南分署官網或撥06-6985945轉1121洽詢。

雲嘉南分署重金打造全國最大「無塵噴烤漆室」，可恆溫恆濕、一次提供18個訓練崗位，助汽機車烤漆與美容鍍膜教學更全面。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署重金打造全國最大「無塵噴烤漆室」，可恆溫恆濕、一次提供18個訓練崗位，助汽機車烤漆與美容鍍膜教學更全面。圖／雲嘉南分署提供

勞動部 職涯

延伸閱讀

疫苗接種假不支薪 藍黨團：應憑醫師證明就能給假給薪

疫苗接種假給防疫補償？ 陳時中：沒有預算

不滿砍薪 全台外送員籌組工會

兼顧升學與就業 雙軌計畫助圓夢崑科大畢業生現身說法

相關新聞

天琴座流星雨明天凌晨大爆發 嘉義最佳觀星點在這裡

「天琴座流星雨」約在每年4月15至28日之間出現，今年度最佳觀賞時間預計將落在明天凌晨，1小時有機會看到20顆流星雨，嘉...

嘉義得來速出口交通錐這用途 害行人繞到馬路挨批

有嘉義市民向本報投訴指出，忠孝路、世賢路一段的連鎖速食餐廳麥當勞，放置交通錐在「得來速」出口的人行道，引導汽車暫停等待取...

台南白河石斛蘭瀑布初綻 月底花況大爆發

台南市白河區汴頭里著名的「石斛蘭瀑布」奇景，目前花況已開約3成，預估月底大綻放，花況將持續到母親節前後，預料將吸引大批遊...

抗旱！22日起 台南76座大型公園關閉公廁以外的水龍頭

中南部水情吃緊，台南市大型公園公廁以外的區域將從明天起暫停供水，市府工務局會將公園內、公廁除外的水龍頭鎖住或拔除，估計一...

斥資300萬元！全國最大教學用「無塵噴烤漆室」8月開班

全國最大用於汽車噴漆教學的「無塵噴烤漆室」，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天宣布正式啟用！籌備2年、斥資逾300萬元，未...

台61台南將軍增設休息站 地方爭取現曙光

台南市各界爭取台61西濱快速公路增設將軍服務站，立法院交通委員會今上午視察，達成由市府針對用地取得等深入進行可行性評估，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。