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天琴座流星雨明天凌晨大爆發 嘉義最佳觀星點在這裡

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
天琴座流星雨明天凌晨大爆發 ，嘉義最佳觀星點番路鄉牛埔仔愛情大草原。圖／嘉縣府提供
天琴座流星雨明天凌晨大爆發 ，嘉義最佳觀星點番路鄉牛埔仔愛情大草原。圖／嘉縣府提供

「天琴座流星雨」約在每年4月15至28日之間出現，今年度最佳觀賞時間預計將落在明天凌晨，1小時有機會看到20顆流星雨，嘉義縣文化觀光局推薦6處最佳觀星點，視野開闊光害少，天氣晴朗有機會讓追星族看見壯麗的流星雨。

6處觀星熱點：阿里山森林遊樂園區對高岳、小笠原觀景台、沼平車站及二萬坪，或遊客可到較淺山區梅山鄉太興岩步道，以及番路鄉的牛埔仔愛情大草，盡情觀賞天琴座流星雨！

文觀局說，天琴座流星雨以「火流星」著稱，是指亮度高於金星的流星，即將在明晚達到極大期，預計每小時會有20顆流星，且天琴座流星雨還有經典火流星景觀，部分火流星甚至會發生爆炸及聲響，在天空中留下煙塵餘痕。

天文館預測，天琴座流星雨將在明晚10點左右升起，推薦遊客白天來阿里山或梅山山區，順遊二延平步道、YUYUPAS、奮起湖、圓潭瀑布、綠色隧道及青年嶺步道，晚上再到無光害且視野開闊的景點欣賞天琴座流星雨極大期的難得美景！

天琴座流星雨明天凌晨大爆發， 嘉義最佳觀星點阿里山二萬坪。圖／嘉縣府提供
天琴座流星雨明天凌晨大爆發， 嘉義最佳觀星點阿里山二萬坪。圖／嘉縣府提供
天琴座流星雨明天凌晨大爆發，嘉義最佳觀星點番路鄉牛埔仔愛情大草原。圖／嘉縣府提供
天琴座流星雨明天凌晨大爆發，嘉義最佳觀星點番路鄉牛埔仔愛情大草原。圖／嘉縣府提供
天琴座流星雨明天凌晨大爆發， 嘉義最佳觀星點阿里山對高岳車站。圖／嘉縣府提供
天琴座流星雨明天凌晨大爆發， 嘉義最佳觀星點阿里山對高岳車站。圖／嘉縣府提供

流星雨 阿里山 奮起湖

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