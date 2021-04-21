天琴座流星雨明天凌晨大爆發 嘉義最佳觀星點在這裡

「天琴座流星雨」約在每年4月15至28日之間出現，今年度最佳觀賞時間預計將落在明天凌晨，1小時有機會看到20顆流星雨，嘉義縣文化觀光局推薦6處最佳觀星點，視野開闊光害少，天氣晴朗有機會讓追星族看見壯麗的流星雨。

6處觀星熱點：阿里山森林遊樂園區對高岳、小笠原觀景台、沼平車站及二萬坪，或遊客可到較淺山區梅山鄉太興岩步道，以及番路鄉的牛埔仔愛情大草，盡情觀賞天琴座流星雨！

文觀局說，天琴座流星雨以「火流星」著稱，是指亮度高於金星的流星，即將在明晚達到極大期，預計每小時會有20顆流星，且天琴座流星雨還有經典火流星景觀，部分火流星甚至會發生爆炸及聲響，在天空中留下煙塵餘痕。