台61台南將軍增設休息站 地方爭取現曙光

台南市各界爭取台61西濱快速公路增設將軍服務站，立法院交通委員會今上午視察，達成由市府針對用地取得等深入進行可行性評估，地方催生該服務站出現曙光。

台61線全長逾300公里，目前僅在西快高架橋下設雲林口湖休息站，台南爭取增設，包括立委林俊憲、交通部政次陳彥伯、公路總局局長許鉦璋、觀光局張張錫聰等人、台南市副市長趙卿惠、台南市議員蔡蘇秋金、將軍區長洪聰發及將軍區多名里長都出席，地方希望在將軍交流道旁設置休息站早日拍板定案。

市府觀旅局長郭貞慧簡報時表示，台61線在台南經過北門、將軍及七股3個行政區域，有5個交流道出口，也穿越雲嘉南濱海國家風景區及台江國家公園，沿途有濱海漁村風光及特殊扇形鹽田美景，也有水晶教堂、南鯤鯓代天府、馬沙溝立體彩繪社區、將軍漁港、七股鹽山等知名景點。

他說，增設休息站不只服務用路人，也是遊客聚集、作為地方特產展售、特色市集及重要活動的場地，未來引進的營運廠商更可為地方帶來就業機會。

郭貞慧說明，將軍交流道是台61線在台南境內位處中間樞紐地帶，交流道旁這些閒置的國有鹽灘地都尚未開發利用，未來開發土地取得相對可行，也可成為濱海地區的旅遊中繼站。

林俊憲、趙卿惠、蔡蘇秋金等人表示，台61全線才僅一處休息站，且不乏大車，實在有增設休息站必要，且台南市南北狹長，未來西濱曾文溪大橋預計今年底發包、4年多後完工，交通量將暴增，增設休息區有其必要。

將軍區從事烏魚子買賣的洪錦漳也說，地方希望是開發成「服務區」概念，不要如雲林口湖休息站委身在高架橋下，希望中央能重視地方心聲。