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嘉義縣推動岸上風力發電再現反對阻力 縣府居間溝通

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣沿海風力資源優異，引起風力發電業重視，但推動岸上風力發電再現反對阻力，圖為屏東的岸上風力發電機。記者魯永明／翻攝
嘉義縣沿海風力資源優異，引起風力發電業重視，但推動岸上風力發電再現反對阻力，圖為屏東的岸上風力發電機。記者魯永明／翻攝

嘉義縣沿海風力資源優異，引起風力發電業重視，為達成2025非核家園目標，風力發電業向能源局申請設岸上風力發電機；16年前，德商英華威公司率先申請受阻；台電申請風力發電也遭反對；最近又有某民營風力發電業申請在東石及六腳鄉，設置20多支風力發電機，也遭地方疑慮反對，縣府明天下午邀地方人士座談溝通。

議員姜梅紅日前在議會臨時會指稱，最近許多東石及六腳鄉村長及鄉民代表，接到縣府為民營風力發電業者，申請設置風力發電機，邀集開會通知單，大家對風力發電產生噪音及對環境衝擊有疑慮，紛紛向她表達反對意見，要設置，就改設到離岸的外傘頂洲。

縣長翁章梁說，為避免風力發電業砸大錢投資，遭受阻力損失，也讓在地居民認識了解風力發電機，縣府居間協調，先邀請地方人士座談溝通。

縣府經發處說，這家民營風力發電業提出申請計畫，設置地點在六腳大排沿朴子溪、北港溪堤岸一帶，計畫設置20多支，風力發電機離住宅區250公尺以上，不必環評，但風力發電設置審查作業要點規定風機設置與民宅距離1千公尺，籌設許可申請前需召開說明會，明天下午在創新學院說明溝通。

16年前，德商英華威公司計畫在濱海投資160億元，設置97座風力發電機，當時縣長陳明文表示在有條件的前提下，不反對，但要求業者先與地方溝通、補充工業災害及回饋辦法數據後，再做商議，但後來陳明文及縣長張花冠任內，沿海都未設置風力發電。

另，台電計畫在布袋商港北堤內側防風林區，設置4部風力發電機，引起在地岑海里民及嘉縣野鳥學會反對，去年環評委員會審查，要求台電補充噪音、地質等相關數據，並承諾大量鳥類遷徙時降載停機機制，初審通過，送大會審查。

台電 陳明文 噪音

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