超震撼！嘉義防災演習天長地久橋登場 直升機近在眼前

近日地震頻傳，嘉義縣政府和農委會水土保持局昨天下午在番路鄉舉辦災害防救演練，模擬番路鄉因熱帶性低氣壓引發土石流災情、相關單位落實離災避災、救援、疏散等實兵演練，並出動空勤總隊直升機演練受困溪床民眾吊掛救援任務，參演單位動作純熟、到位，展現政府災害防救的決心。

台灣屢受天然災害侵襲，災害損失越來越嚴重，世界銀行更指出台灣地區同時受3項以上天然災害已高居世界第一位，颱風、水災及土石流災害是嘉義縣鄉親每年都有可能面臨的災害。

今年的災害防救演習針對轄內土石流災害潛勢區域，以及近年來實際發生情形，模擬番路鄉因熱帶性低氣壓可能引起土石流災害為想定情況，以落實離災避災政策，加強民眾配合及提升疏散收容安置各項作為，並著重疏散撤離及建立優質收容安置機制與環境。

演習考驗縣府各單位包括警消、建設等相關單位，及鄉公所、公(民)營事業、民間志工團體等不同救災能量與資源，在面臨災害發生之際，如何有效展現指揮搶救應變能力，共同做好減災、整備、應變及復原等各階段災害防救工作。

20日的演練第一現場在觸口村龍隱寺阿里山公路旁，演練土石流發生，疏濬工人受困、掩埋，人命救援演練、毒化災搶救、重大交通事故及大量傷患處理。第二現場在觸口社區實施社區自主防災及疏散撤離演練，由社區發展協會及村民參與演習。

縣長翁章梁等人隨後到逐鹿社區了解活動中心開設災民收容所實施安置收容作業，以及賑濟物資管理、發放與志工團體調度運用等運作情形，演習動員近400人參與，過程精彩逼真。