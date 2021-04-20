鴨子藝術品被小孩「帶去郊遊」 作者大氣：應不小心誤拿
以廢鐵料創作的藝術家「嘉義鐵孩子」賴銘傳3天前在嘉義市北香湖公園展出多隻造型動物，隔天要撤回竟有1隻鴨子不見，警方調閱監視器發現，原來2名孩童帶走鴨子再放路邊，今天順利尋回；賴銘傳笑稱此事「鴨子走失了」，不會追究，能回來就好。
賴銘傳上周六配合活動帶20隻作品到北香湖公園做戶外展覽，當天下午2名約小一、小二的孩童，各拉著其中1隻鴨子的腳，走到幾百公尺旁合江街，玩完放在路邊；由於該處堆放廢料，1名工人以為鴨子遭棄，帶回住處插在花盆上，員警今循線上門將鴨子帶回。
賴銘傳隔天發現鴨子不見，在臉書粉專貼文「誰抱走了我的鴨？從北到南5年來頭一遭走丟了1隻鴨」，今下午他接獲通知到嘉市第1警分局，看到鴨子相當開心，作勢親嘴，他笑稱「回家真好」。
賴銘傳說，鴨子走失3天，「我覺牠可能不小心被拿起來了，不想用『偷』這個字眼，對嘉義傷害性太大，應不小心或誤拿後放到某個位置」；北興派出所長林韋廷表示，警方過濾上百隻監視器發現小朋友拿走，希望藉這機會呼籲發揮公德心，一起珍惜創作藝術家心血。
賴銘傳解釋，這隻鴨子的嘴是用婦產科的內診器、脖子為水管彎管、鴨身為茶壺、翅膀用湯匙、腳為壺嘴、腿是氣密窗廢料，都是回收品，也難做出第2隻一模一樣的。
賴銘傳表示，如果每次展覽時東西被拿走、被抱去玩再還回來，那藝術家也不敢來嘉義展出，希望民眾要好好愛惜公園、路邊的公共財，喜歡可以去參觀、跟藝術家詢問如何做，藝術家會教導、甚至動手做，擅自帶回家研究「比較慢」，盼要讓創作品留下來。
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