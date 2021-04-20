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滿足酸甜味蕾！張麗善報你最好吃的鳳梨創意食品

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府聯合多家業者推出各式鳳梨創意產品，酸甜好滋味。圖／雲林縣府提供
雲林縣府聯合多家業者推出各式鳳梨創意產品，酸甜好滋味。圖／雲林縣府提供

雲林金鑽鳳梨產季在4~5月，產量約占全國的 7%，今年約可產兩萬公噸，以古坑鄉為最大產區，目前進入盛產期，雲林縣長張麗善今天為雲林金鑽鳳梨代言並教大家更多的鳳梨料理，保證一口甜入心扉，營養又好吃，歡迎大家多多選購。

雲林縣政府今天聯合多家業者推出鳳梨創意產品並祭出優惠方案，為今夏帶來酸甜的好滋味。縣長張麗善、副縣長謝淑亞、議員賴淑娞、農業處長吳芳銘等共同為雲林金鑽鳳梨代言，邀大家一起來品嘗酸甜的戀愛好滋味。

張麗善說，縣府積極辦理各項直播促銷展售、媒合學校、外銷採購等措施協助縣內鳳梨銷售，劍湖山世界、千層蛋糕及果凍布丁知名品牌豐喜食品、烘焙名店「世唯」、初禾手作甜品、阿甘薯叔、風尚人文咖啡館、永興果菜生產合作社推出鳳梨特色商品，讓鳳梨滿足大家的味蕾。

劍湖山世界推出古坑鳳梨薑黃披薩、古坑鳳梨冰鑽咖啡、全穀果物鳳梨麵包。豐喜食品推出鳳梨酥、鳳梨C吸凍。「世唯」鳳凰酥、鳳梨喜餅、鳳梨瑪德蓮蛋糕。初禾推出鳳梨乳酪。阿甘薯叔推出新產品地瓜牛軋糖。風尚人文咖啡館綠拿鐵、永興果菜生產合作社鳳梨脆片及鳳梨鮮果萃。各項產品滿足不同年齡層，歡迎選購。

雲林縣府聯合多家業者推出各式鳳梨創意產品，酸甜好滋味。圖／雲林縣府提供
雲林縣府聯合多家業者推出各式鳳梨創意產品，酸甜好滋味。圖／雲林縣府提供
雲林縣府聯合多家業者推出各式鳳梨創意產品，酸甜好滋味。圖／雲林縣府提供
雲林縣府聯合多家業者推出各式鳳梨創意產品，酸甜好滋味。圖／雲林縣府提供
雲林縣府聯合多家業者推出各式鳳梨創意產品，酸甜好滋味。圖／雲林縣府提供
雲林縣府聯合多家業者推出各式鳳梨創意產品，酸甜好滋味。圖／雲林縣府提供

鳳梨酥 咖啡館 古坑

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