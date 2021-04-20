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立委議員合力爭取 台南善化市場旁將興建聯合活動中心

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
立委郭國文、市議員林志展合力爭取，台南善化市場旁將興建聯合活動中心。圖／黃肇輝提供
立委郭國文、市議員林志展合力爭取，台南善化市場旁將興建聯合活動中心。圖／黃肇輝提供

台南市善化區因南科效應人口急增，居民反映公共建設不足。立委郭國文、市議員林志展今天邀集相關單位會勘原善化第二市場用地，將規畫「東關頂街里聯合活動中心」，預計經費4980萬元。

林志展表示，107年即在議會提案，因東關里活動中心105年遭祝融後拆除，里鄰調整新增頂街里後，頂街里也無活動中心，才爭取新建聯合活動中心。原市場用地變更為機關用地後，郭國文協助爭取到中央前瞻計畫經費興建聯合活動中心。

郭國文表示，過去一兩年在選區協助爭取多件興建活動中心經費。善化區人口成長率超過14％，卻有許多社區沒有活動中心，因此協同林志展提案爭取前瞻建設預算，由內政部來挹注工程經費。

善化區長方澤心表示，聯合里活動中心規畫三層樓、設置大禮堂、里辦公處等空間。預計年底完成設計，明年開工112年底落成啟用。

而因基地鄰近道路狹小，停車空間不足，活動中心無法再增建地下停車場，林志展建議善化公有市場地下停車場應減少月租比例，或月租者白天未使用車位可供做計時停車位。

立委郭國文、市議員林志展合力爭取，台南善化市場旁將興建聯合活動中心。圖圖／黃肇輝提供
立委郭國文、市議員林志展合力爭取，台南善化市場旁將興建聯合活動中心。圖圖／黃肇輝提供

郭國文 停車場 內政部

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