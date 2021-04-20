新化老街老鷹回來了 從百年老照片修復期「鷹揚百年」

台南市新化老街已有百年歷史，原本有不少建築屋頂上都有「老鷹」振翅高飛，是老街最特別的設計，但年久失修只剩下一隻老鷹，文史工作者幾年前找到一張老照片，發現整排建築屋頂上有多隻老鷹，文化局正進行新化老街立面整俢工程，特工隊營造公司「隊長」黃榮章依照老照片遊說房屋所有人，將第2隻老鷹修回來，今天下午3點進行完成，黃榮章說，另2隻老鷹也可望修回來。

「老鷹回來了」！特工隊隊長黃榮章提到，為什麼會想把新化老街的老鷹修回來，背後有故事，原來大家只看到老街米店上有有一隻老鷹，工人整修時在441號屋頂上看到一個殘破的基座，查資料才驚覺以前這裡有一隻老鷹，於是去找現在的屋主志鋼金屬老闆郭治華，多次討論及研究後，由志鋼金屬製作老鷹，再噴上仿建築同樣顏色的樂土，經費由屋主自行負擔，另外兩戶屋主溝通後也有意願。

新化老街1920年開始興建，去年滿百年，最早的一棟是「林永達醫院」，是林永達醫師的父親林茂己所興建，左鄰右舍群起效尤，建築採用歐洲巴洛克風格，立面均各具特色，多數是花花草草，屋頂上的「老鷹」，俯視老街過往行人，是最大的特色。

「原來老街上的老鷹不是孤鷹！」多年前文史工作者發現一張新化老街老照片，一整排的建築物屋頂多多隻老鷹。因年代久遠，在風吹日曬下，多數老鷹損壞，加上房子易主經過多次買賣，多數人都忘了原來老街上成排的「鷹姿煥發」。這次整修是參考葉陶楊坊負責人王麗玲買下的老照片。

找回新化失落的老鷹！特工隊營造隊長黃榮章開心宣布這個好消息，441號現在所有權人是志剛金屬老闆郭治華，商請他做回來，新化老鷹大約尺寸展翅總寬60公分，展翅總高28至30公分，鷹嘴到尾巴33至34公分，老鷹型態是展翅待飛，鷹頭方向朝下是準備獵物，但每家的老鷹姿態都不一樣，屋主可自行決定或去探討義涵後再修回來。

新化早年稱大目降，西拉雅語是山林之地，因此新化老鷹特別多，虎頭埤口埤興大林場一帶，常有老鷹盤旋，地方期待新化老街「鷹揚再現」，有「如鷹展翅、重新得利」的好兆頭。