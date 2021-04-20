增雨有限又放水至烏山頭 曾文水庫蓄水率跌破11%

曾文水庫集水區在18 日與昨天出現零星降雨，水利署雖啟動人工增雨作業，但2天累積雨量僅約10毫米，加上在相隔約1個月後放水到相聯通的烏山頭水庫，蓄水率今天跌破11%。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，在水情正常情況下，曾文水庫會放水到相聯通的烏山頭水庫，利用高低落差進行水力發電，再由烏山頭水庫支應各區的用水，但今年用水吃緊，加上嘉南灌區第一期稻作停灌，考量放水過程仍會有少量滲漏，因此降低放水頻率，昨天前已約1個月沒有放水。

鄒漢貴表示，由於烏山頭水庫水位偏低，昨天起放水到烏山頭水庫補充，曾文水庫蓄水率才因此明顯下降。至於下次何時會再從曾文水庫放水到烏山頭水庫，還會再評估。

他說，水利署人工增雨作業團隊在曾文水庫隨時待命，只要有一點下雨機會就會啟動人工增雨作業，希望多向老天爺爭取一些雨量。

南區水資源局今天上午11時的觀測資料顯示，台南各主要水庫蓄水狀況為曾文水庫蓄水量5583萬立方公尺，蓄水率10.96%，烏山頭水庫蓄水量2937萬立方公尺，蓄水率37.38%，南化水庫蓄水量2277萬立方公尺，蓄水率25.03%。