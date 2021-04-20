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台北為何不缺水？學者揭翡翠水庫「超前部署」3關鍵

台南推百萬節水獎勵 盼避免供5停2限水

中央社 / 台南20日電

台南旱象未解，台南市長黃偉哲今天上午接受媒體聯訪時表示，為了避免進入供5停2限水，希望與中央和自來水公司協調進一步減壓供水，並推出百萬節水獎金鼓勵民眾節水。

台南市政府今天在新吉工業區服務中心邀集廠商代表座談，宣導各項節水措施，希望廠商共體時艱配合節水。

黃偉哲表示，對於工業用水的部分，除了啟動抗旱井之外，希望廠商能再盤點出一些非製程用水加以節約，並宣導使用再生水。

他說，本來依照現在的情況，如果再不下雨的話，台南也很快要進入供5停2的限水階段，但這會造成民生方面很大的不便，行政作業上也需要很高的成本，市府希望以細水長流的節水方式來節約用水，將與旱災中央應變中心與自來水公司協商，實施進一步減壓供水，讓現有的水可供應更久。

黃偉哲表示，這樣一來可能造成管線末端會有水壓不足的情況，市府會以水車來調節支援，配合達到進一步節水。

他說，另外，市府也準備針對一般民生用水戶及小商號推出百萬節水獎金，凡是今年5、6月的水費能比3、4月水費減少超過30%，一般用戶的前600名，每戶可得到新台幣1000元的等值獎品，小商號的前200名則各可獲得2000元等值獎品。

黃偉哲表示，希望藉此鼓勵大家一起進一步節水，成為全民運動，共同度過這次缺水危機。

黃偉哲 限水 抗旱

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