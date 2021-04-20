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台北為何不缺水？學者揭翡翠水庫「超前部署」3關鍵

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初夏溫差大 養殖海水魚留意發光桿菌侵襲

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
初夏溫差大，台南市政府農業局動保處提醒，養殖海水魚留意發光桿菌侵襲。圖 ／台南市動保處提供
初夏溫差大，台南市政府農業局動保處提醒，養殖海水魚留意發光桿菌侵襲。圖 ／台南市動保處提供

進入初夏日夜溫差大，南市政府農業局動物防疫保護處發現，石斑魚、鱸魚、黃鱲鰺罹患細菌性病例增加，其中以發光桿菌居多，動保處表示，除對症下藥及安全用藥外，也必須做好水質管理及加強消毒工作，才能快速控制疫情減少損失。

動保處指出，發光桿菌感染症易發生水溫在攝氏20度至25度的初夏，致死率高、宿主範圍廣泛，對養殖海水魚而言，是危害性極高的細菌性疾病之一，臨床上，病魚會呈現虛弱、食慾減退、體表及泄殖孔周圍皮膚潮紅出血、魚隻靠岸甚至死亡，在肝臟、脾臟、腎臟可見灰白色壞死結節，又稱為類結節症、假性結核病或巴斯德桿菌症，如發生此病，必須加強水質管理，並依據藥物敏感性試驗，建議正確用藥治療。

另外，此菌最適宜生長溫度為攝氏22.5度至30度，以劉氏染色後鏡檢，可見兩端濃染的短桿菌，此型態特性有助於在現場做初步診斷。

農業局長謝耀清表示，今年水情不佳，水質管理更加困難而重要，為避免長期乾旱、無水可用的窘境，提醒養殖漁民在放養之前應備有水庫或預留一水池作為水質不良時緊急使用，水庫平日應做好水質管理，新注水或引水後應進行消毒工作，且不可放養過多魚蝦，以免失去水庫的功能性。

動保處指出，漁民可多利用免費魚蝦定期檢查，有意願漁民或有任何養殖魚蝦疾病防治的問題，可電洽該處（06）6322899分機12或22或電洽本處忠義辦公室（06）2130958。

水質 漁民 水庫

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