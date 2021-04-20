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台灣府城隍廟虎爺當主角賜福袋 與大算盤心靈對話
台南市中西區台灣府城隍廟4月24日與台南古城聯合工作室、中西區公所舉辦「百虎百福府城虎城福城」系列活動，開放民眾現場排隊求靈籤，與記載人間善惡功過的大算盤心靈對話。現場有1百個信眾認捐的限定款虎爺香草福袋，可透過博筊祈求虎爺賜福「袋」回家。
台灣府城隍廟主委田振興指出，台灣府城隍廟主祀府城隍威靈公，在全台的城隍位階神格最高，在凡間負責勸惡揚善，於陰間掌管是非善惡紀錄，兼具今日檢警與法官的角色。城隍爺下龕更祀有一對虎爺，神情體態各具特色，腳下皆「踩財」，相傳可咬錢招財、驅邪除煞、庇佑孩童。
這次活動以勇猛又俏皮的兩尊虎爺為主角，融入府城隍廟蘊涵的勸善理念，24日下午5點半有「大家來尬杯虎爺浮雕博杯賽」，開放現場報名博杯，允杯數最高的7位幸運民眾可請回南美展傳統工藝首獎劉進文老師打造的「茄苳入石柳」虎爺藝術浮雕，機會難得。
當天也邀請晉陽文化藝術修復師唐偉立帶領大家現場體驗「金虎再見之神奇修復術」，將燻黑缺損的虎爺拼圖以修復方式，清潔回到原有的樣貌，並用畫筆再現虎爺的威風。府城隍廟前文化市集、虎哥福牌彩繪、T恤絹印體驗等多項限定活動等大家來體驗。
中西區公所表示，台灣府城隍廟積極響應市府「宗教優質化」政策並長期熱心公益，諸如義診助學、急難救濟、老弱慰問等善行義舉，屢獲市府績優宗教團體表揚。
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