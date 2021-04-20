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吉祥物哈啤大進擊馬拉松 故宮南院歡慶國際博物館日

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
「518國際博物館日」將近，故宮南院結合當期展覽文物並與「臺灣吧」合作，5月推出「哈啤大進擊」活動。記者魯永明／翻攝
「518國際博物館日」將近，故宮南院結合當期展覽文物並與「臺灣吧」合作，5月推出「哈啤大進擊」活動。記者魯永明／翻攝

「518國際博物館日」將近，故宮南院結合當期展覽文物並與「臺灣吧」合作，5月推出「哈啤大進擊」活動，包括直擊藏書閣、藏寶實境、IG照片拍印及闖關等內容，邀請大小朋友對博物館未來模樣發揮想像力。

故宮南院表示，今年國際博物館日主題為「博物館的未來：復甦與新象」，活動設計從南院吉祥物「哈奴曼」與台灣黑熊「黑啤」運用「汝窯青瓷蓮花式溫碗」與乾隆皇帝的「瓷仿拉古里木紋碗」訂立藏寶計畫神展開！透過手作、解謎、闖關等體驗，連結線上虛擬與南院展廳及亞洲藝術文化資料中心，擴展觀眾對博物館的認識與學習。

「直擊藏書閣：展覽手札工作坊」提供南院1日圖書館員體驗，5月每周五、周六共舉辦9場，即日起開放線上報名。5月15、16、18、22、23日上、下午各1場「藏寶實境：展廳實境及VR解謎挑戰」，歡迎12歲以上觀眾現場免費報名，完成闖關可帶回屬於自己的VR紙盒眼鏡。

5月1日至30日推出兩款小遊戲：「進擊的未來寶藏-即拍即印」邀請觀眾上傳照片到自己IG並標註南院，可免費現場列印兩張照片，留下拜訪南院的紙本心情或風景；專為1歲以下小朋友設計的「博物館小探員」以淺顯易懂的方式帶領兒童觀察文物，寓教於樂，答題過關送獎品。

邁入第3屆的「2021故宮南院馬拉松」，5月16日清晨6點在北側園區慶典花園登場！今年齊聚2400名路跑好手，分全馬（42K）、半馬（21K）、挑戰（12K）及樂活（3K）等4組較勁。今年將朴子市與六腳鄉之間首座景觀斜張橋「蒜頭大橋」納入全馬及半馬組路線，選手們邊跑步可邊賞遊嘉義人文地景。

博物館 故宮南院

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