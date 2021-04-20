「一隻螞蟻八千斤！」 流傳台南海濱老笑話成地景

台南市南區海濱流傳著「一隻螞蟻8千斤」的笑話，灣裡居民周吉祥覺得有趣，必須讓更多年輕人知道，在住處附近牆壁營造這一景象，成為最有趣確少為人知的秘密景點。

周吉祥說，南區海濱有喜樹、灣裡兩個大部落，早期以討海人為主，因彼此會比較，發展出競爭又合作的關係。地方上也傳出一個有意思的笑話，有名喜樹人向灣裡的朋友誇耀，他們喜樹有人養了一隻雞，雞頭有36斤，對方聽後回稱，「我們灣裡一隻螞蟻8千斤」。

喜樹人不信，要求對方帶他去看，這名灣裡人來到萬年殿，指著爬在榕樹鬚根上的螞蟻說「一隻螞蟻8千斤（爬松根）」。

灣裡一些老人家都知道這個笑話，當遊客來時，也會掛在嘴上說起這段有趣的故事。住在灣裡港仔口超峰寺旁的周吉祥，去年間突發奇想，要設置這個笑話的景象。他請裝潢的朋友做了1隻螞蟻，然後將螞蟻固定在攀爬著榕樹的牆壁上，並依閩南語讀音寫著「壹隻狗蟻8千斤」。