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嘉市大火塑膠廢料處理費3.5億 王美惠會勘請環保署支援
嘉義市青年街塑膠工廠日前接續發生大火，燃燒後不僅造成空汙，現場還堆積超過7200公噸廢棄物，總處理費可能需要3億5000萬，經市府等單位行文要求，本月15日開始清運，至今清運90公噸，立委王美惠今邀請行政院環保署會同市環保局會勘，督導相關單位全力協助清運整頓。
據了解，嘉義市青年街非法塑膠廠，存放約7200公噸廢棄物，至少來自外縣市7廠商，初估塑膠廢棄物最高處理費約需3億4000萬，建築土方處理約需1000萬，合計3億5000萬，市府日前已發文賴姓地主、吳姓業者及廢棄物來源相關廠商立即處理。
王美惠今天邀請環保署南區督察大隊大隊長顏振河、北區督察總隊簡任技正許正雄等人出席，也請塑料及打包技術專家、地主家屬代表一同會勘，建議先將塑膠廢料打包並列管編號，以利後續回收及控管，要完成現場7200噸塑膠廢料打包及列管編號，估計就要2周。
王美惠表示，除要求儘速完成環境整理，提出後續清理計畫書，她並請環保署在經費上應支持，據了解地主已有心負起應盡之責，希望環保署協助地方完善後續處理，市府環保局也應持續監控，中央和地方攜手，加速現場問題改善，讓市民安心。
顏振河指出，環保署明日將與地主及親屬召開會議，共同研商後續細節，也希望嘉義市能夠完善現場的24小時環境監控及消防安全監控，並儘速尋找後端去化管道，環保署也會持續協助協調經費需求。
嘉義市環保局長蕭令宜表示，本案配合檢調單位調查，處理費以最高估價，藉以督促地主、業者自行清運，針對去化管道，環保局已找到兩家產源，目前清除近90公噸廢料，環保局將加速改善現場問題，希望中央全力支持。
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