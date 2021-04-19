快訊

強！「舉重女神」郭婞淳抓舉110公斤 奪下金牌破世界紀錄

首度飛行器外星受控飛行 NASA機智號火星直升機成功升空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市大火塑膠廢料處理費3.5億 王美惠會勘請環保署支援

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
王美惠（右一）今天邀請環保署南區督察大隊、嘉義市環保局等單位，到嘉義市青年街塑膠工廠廢料堆積處會勘。記者卜敏正／翻攝
王美惠（右一）今天邀請環保署南區督察大隊、嘉義市環保局等單位，到嘉義市青年街塑膠工廠廢料堆積處會勘。記者卜敏正／翻攝

嘉義市青年街塑膠工廠日前接續發生大火，燃燒後不僅造成空汙，現場還堆積超過7200公噸廢棄物，總處理費可能需要3億5000萬，經市府等單位行文要求，本月15日開始清運，至今清運90公噸，立委王美惠今邀請行政院環保署會同市環保局會勘，督導相關單位全力協助清運整頓。

據了解，嘉義市青年街非法塑膠廠，存放約7200公噸廢棄物，至少來自外縣市7廠商，初估塑膠廢棄物最高處理費約需3億4000萬，建築土方處理約需1000萬，合計3億5000萬，市府日前已發文賴姓地主、吳姓業者及廢棄物來源相關廠商立即處理。

王美惠今天邀請環保署南區督察大隊大隊長顏振河、北區督察總隊簡任技正許正雄等人出席，也請塑料及打包技術專家、地主家屬代表一同會勘，建議先將塑膠廢料打包並列管編號，以利後續回收及控管，要完成現場7200噸塑膠廢料打包及列管編號，估計就要2周。

王美惠表示，除要求儘速完成環境整理，提出後續清理計畫書，她並請環保署在經費上應支持，據了解地主已有心負起應盡之責，希望環保署協助地方完善後續處理，市府環保局也應持續監控，中央和地方攜手，加速現場問題改善，讓市民安心。

顏振河指出，環保署明日將與地主及親屬召開會議，共同研商後續細節，也希望嘉義市能夠完善現場的24小時環境監控及消防安全監控，並儘速尋找後端去化管道，環保署也會持續協助協調經費需求。

嘉義市環保局長蕭令宜表示，本案配合檢調單位調查，處理費以最高估價，藉以督促地主、業者自行清運，針對去化管道，環保局已找到兩家產源，目前清除近90公噸廢料，環保局將加速改善現場問題，希望中央全力支持。

王美惠（右一）今天邀請環保署南區督察大隊、嘉義市環保局等單位，到嘉義市青年街塑膠工廠廢料堆積處會勘。記者卜敏正／翻攝
王美惠（右一）今天邀請環保署南區督察大隊、嘉義市環保局等單位，到嘉義市青年街塑膠工廠廢料堆積處會勘。記者卜敏正／翻攝
嘉義市青年街塑膠工廠廢料堆積超過7200公噸。記者卜敏正／翻攝
嘉義市青年街塑膠工廠廢料堆積超過7200公噸。記者卜敏正／翻攝
王美惠（左一）今天邀請環保署南區督察大隊、嘉義市環保局等單位，到嘉義市青年街塑膠工廠廢料堆積處會勘。記者卜敏正／翻攝
王美惠（左一）今天邀請環保署南區督察大隊、嘉義市環保局等單位，到嘉義市青年街塑膠工廠廢料堆積處會勘。記者卜敏正／翻攝

環保署 嘉義 廢棄物

延伸閱讀

家用垃圾冠6都 桃市：計算標準不一

柴油車駛空品淨區測排煙還得有優級標章？ 北市急澄清

紀展南、張博雅50周年金婚 簽書會賓客鼓勵兩人牽手

影／藍綠為扁案除罪化條文吵成一團 意外扯出賴清德

相關新聞

烏山頭水庫乾旱快見底 空拍玩家拍到「石鋼琴」

日月潭有「9蛙」、烏山頭水庫有「石鋼琴」？空拍玩家沈統斐昨在臉書貼文分享烏山頭水庫空拍照，因水位下降，水庫露出大片沙洲，...

嘉市大火塑膠廢料處理費3.5億 王美惠會勘請環保署支援

嘉義市青年街塑膠工廠日前接續發生大火，燃燒後不僅造成空汙，現場還堆積超過7200公噸廢棄物，總處理費可能需要3億5000...

坡地水保工程曠日廢時？ 嘉縣議會提議平緩坡段解編

嘉義縣標高100公尺以上土地佔全縣面積超過58%，依法坡度大於5%地段需申請水土保持工程，但今天上午縣議會臨時會，副議長...

久旱衝擊白河蓮花 南市府啟動天然災害救助等共識

110年第一期作灌溉水短缺衝擊台南蓮花產業，台南市政府今天下午邀請各單位開會因應，達成啟動天然災害救助以減少農民損失等4...

藝術家賴銘傳作品「茶壺鴨」展出不見了 引網友關注

「嘉義鐵孩子」藝術家賴銘傳利用廢棄鍋碗瓢盆創作裝置藝術，17日配合嘉義市環保局活動在北香湖公園展出，其中「茶壺鴨」作品不...

台南首創公務版ibon 全市地政所都有謄本販賣機

台南市政府地政局領先全國首創「智慧地政-謄本販賣機」，猶如公務版的ibon，民眾即日起只要持自然人憑證至全市11個地政事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。